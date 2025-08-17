Уиткофф сообщил о договоренности США и России по гарантиям безопасности Украины

Tекст: Ольга Иванова

США не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам, передает РИА «Новости». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому Зеленский и европейские партнеры приедут в понедельник в Белый дом – чтобы обсуждать это напрямую», – отметил Уиткофф.

Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон выступает лишь посредником на переговорах и не диктует условия Киеву. По его словам, президент США был медиатором и искал пути для разрешения кризиса, а также Соединенные Штаты сохраняют роль медиатора во всех дискуссиях.

Кроме того, Уиткофф сообщил, что США и Россия достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, но итоговое решение теперь зависит от позиции Киева.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Мерц подтвердил свое участие в этой встрече. Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.