Мэр Донецка сообщил о погибшей и трех пострадавших от атаки ВСУ на город
Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ вновь нанесли удар по мирным кварталам Донецка, один человек погиб, трое горожан пострадали, написал он в Teletgram-канале.
По словам Мэра Донецка, по Киевскому проспекту зафиксировано прямое попадание дальнобойного вооружения. Значительные повреждения получили два многоквартирных жилых дома. Также повреждено учебное заведение.
«В результате удара погибла женщина 1952 года рождения. Тяжелые ранения получила девушка 2007 года рождения, ранения средней степени – женщина 1975 года рождения, также пострадал мужчина 1987 года рождения», – сказано в сообщении.
Кулемзин уточнил, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Информация о последствиях обстрела поступает.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате удара ВСУ по жилому дому в Киевском районе Донецка под завалами остается восемнадцатилетняя девушка, также ранен мужчина.