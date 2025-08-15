В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Макрон и Зеленский договорились встретиться после саммита Путина и Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский планируют провести встречу после российско-американского саммита на Аляске, сообщил канал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
В Елисейском дворце уточнили, что лидеры «договорились увидеться в подходящее время после Аляски».
Пока что дата и место будущей встречи не определены. Перед саммитом на Аляске Макрон и Зеленский обсудили актуальные вопросы по телефону.
Ранее на этой неделе Владимир Зеленский посетил Германию, где провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем и участвовал в видеоконференции «коалиции желающих». Затем украинский лидер отправился в Лондон на встречу с премьер-министром Киром Стармером.
Сообщается, что за прошлую неделю Макрон дважды обсуждал с Зеленским ситуацию после оглашения планов относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросам Украины после саммита на Аляске.
В Белом доме заявили, что встреча президентов России и США начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа потерпела неудачу в попытке помешать переговорам между Россией и США.