Макрон и Зеленский договорились встретиться после саммита Путина и Трампа

Tекст: Вера Басилая

Телеканал BFMTV сообщил, что Макрон и Зеленский планируют встретиться после российско-американского саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

В Елисейском дворце уточнили, что лидеры «договорились увидеться в подходящее время после Аляски».

Пока что дата и место будущей встречи не определены. Перед саммитом на Аляске Макрон и Зеленский обсудили актуальные вопросы по телефону.

Ранее на этой неделе Владимир Зеленский посетил Германию, где провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем и участвовал в видеоконференции «коалиции желающих». Затем украинский лидер отправился в Лондон на встречу с премьер-министром Киром Стармером.

Сообщается, что за прошлую неделю Макрон дважды обсуждал с Зеленским ситуацию после оглашения планов относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросам Украины после саммита на Аляске.

В Белом доме заявили, что встреча президентов России и США начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

