Politico сообщило о росте числа дел россиян в британских судах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лондон вновь становится привлекательным для российских бизнесменов и олигархов, сообщает Politico.

После введения жестких антироссийских санкций в феврале 2022 года крупные юридические фирмы Британии массово отказывались от клиентов с российскими корнями, опасаясь репутационных рисков и ограничений по оплате услуг. Однако, по данным исследования агентства Portland, в 2024 году зафиксирован «драматический рост» числа российских истцов – их стало 60, что является рекордом для коммерческих судов Британии.

Отмечается, что теперь российские клиенты, включая многих попавших под санкции, могут оплачивать адвокатам до 4 млн фунтов за ведение дела, что стало возможным после увеличения лимитов по разрешениям на оплату юридических услуг. В результате 80% российских истцов получили юридическую поддержку, тогда как годом ранее их было лишь 30%. Представители отрасли отмечают, что часть дел сместилась в бутик-фирмы и уголовно-правовые коллегии, которые не испытывают такого давления репутации, как крупные игроки.

Несмотря на жесткую позицию властей, правительство Британии с начала спецоперации на Украине сняло санкции с 12 россиян, в том числе после обращений адвокатов. Среди успешно выведенных из-под санкций – Алексей Фисун и Олег Тиньков. В Верховном суде Британии были поддержаны меры против бизнес-партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера, однако судья Леггатт назвал такие санкции «оруэлловскими», раскритиковав отсутствие прозрачности процедур.

Юристы отмечают, что многие клиенты не получают от властей инструкций, как выйти из-под санкций, и оказываются в «кафкианской ситуации» без ясного механизма очистки. Одновременно представители профессионального сообщества подчеркивают, что право на защиту должно быть гарантировано любому, вне зависимости от политической ситуации или общественного мнения.

