Tекст: Ольга Иванова

Особняки в одном из самых дорогих районов Лондона, купленные российским бизнесменом Давидом Давидовичем за 16 млн фунтов (около 21,5 млн долларов) в 2018 году, сегодня находятся в запустении из-за санкций, сообщает Politico.

Два объединtнных таунхауса на Prince of Wales Terrace, ранее бывшие отелем, должны были превратиться в роскошные апартаменты, однако после введения санкций против Давидовича в апреле 2022 года ремонт был остановлен.

Как пишет издание, сейчас здания пустуют: на балконах поселились голуби, а фасады покрылись плесенью и осыпающейся штукатуркой. Местные жители жалуются на разбитые окна, падающие обломки и угрозу для соседних домов, а внешний вид особняков резко контрастирует с ухоженными зданиями по соседству. Один из жителей призвал конфисковать эти объекты, заявив: «Дома заколочены, они в плохом состоянии и стоят без дела. Это элитная недвижимость, которая не используется».

По законодательству Британии, попавшие под санкции владельцы не могут продавать, сдавать или даже нормально обслуживать свою недвижимость. Для согласования даже мелких ремонтов требуется специальное разрешение от казначейства, но процесс крайне бюрократизирован и занимает много времени. Юристы отмечают, что аналогичная ситуация уже привела к разрушению других объектов, например особняков, принадлежащих семье Каддафи в Лондоне.

По оценке Transparency International, в 2022 году россияне владели недвижимостью в Лондоне на 1,5 млрд фунтов, однако реальная сумма может быть значительно выше из-за сложных схем владения через офшоры. Около 40% иностранной недвижимости в районе Кенсингтон и Челси оформлено через трасты, что затрудняет выявление настоящих собственников.

Местный депутат Джо Пауэлл отмечает, что власти должны пересмотреть санкционный механизм, чтобы не допускать разрушения элитных зданий в центре Лондона. Он предлагает продавать такие объекты, а вырученные средства замораживать до принятия решения по их дальнейшему использованию. Вместе с тем жители района отмечают, что многие иностранные владельцы элитной недвижимости никогда не появляются в своих квартирах и не интегрируются в местное сообщество.

Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.