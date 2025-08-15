Россиян предупредили об изменении правил медосвидетельствования на опьянение

Tекст: Алексей Дегтярев

Изменения коснутся в том числе водителей, они предусматривают увеличение интервала между двумя продуваниями алкотестером до 15-25 минут, а также обязательное указание в направлении на анализ на прием лекарств, сказал Машаров ТАСС.

Теперь сдавать мочу на химико-токсикологическое исследование можно в течение 30 минут после направления, после чего потребуется сдача крови. Биоматериалы должны храниться медорганизацией три месяца, а электронные данные исследований – пять лет.

Нововведения призваны повысить объективность процедур и дать гражданам возможность оспорить результаты в суде. Технические средства, такие как алкотестеры, менять не потребуется.

Штраф за отказ от прохождения медосвидетельствования по статье 12.26 КоАП РФ составляет 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Новый порядок касается не только водителей, но и других граждан, в том числе работников, несовершеннолетних и участников уголовных дел.

Документ утвержден приказом Минздрава и будет действовать до сентября 2031 года. В окончательной редакции не оказалось спорных норм, которые обсуждались на стадии проекта, отметил представитель Общественной палаты.

Ранее Минздрав предложил в случае частых больничных (если больничный оформлен четыре раза за полгода) направлять документы пациента на рассмотрение медицинской комиссии.