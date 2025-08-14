Вандал повредил собор в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

Вандал повредил собор в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа

Tекст: Вера Басилая

Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден вечером во вторник мужчиной, который бросал в здание кирпичи, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал KTUU. Этот собор выбран местом для предстоящего саммита президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа.

Несмотря на повреждения, церковь продолжает оставаться открытой для прихожан и посетителей. Сотрудники собора рассказали, что видеозаписи с камер наблюдения уже были переданы полиции.

Ранее православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире перед саммитом президентов России и США. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что программа встречи Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.