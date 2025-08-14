  • Новость часаТрамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль
    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Путина и Трампа
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Глава Госдумы встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
    Первый прямой рейс из Петербурга встретили в аэропорту Сухума
    Минюст включил «Репортеров без границ» в список нежелательных организаций
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    14 августа 2025, 21:53 • Новости дня

    Вандал повредил собор в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

    @ Pcland98/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Анкориджа, где пройдет саммит России и США, неизвестный бросал кирпичи в Собор Святого Семейства, сообщает местный телеканал KTUU.

    Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден вечером во вторник мужчиной, который бросал в здание кирпичи, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал KTUU. Этот собор выбран местом для предстоящего саммита президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Несмотря на повреждения, церковь продолжает оставаться открытой для прихожан и посетителей. Сотрудники собора рассказали, что видеозаписи с камер наблюдения уже были переданы полиции.

    Ранее православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире перед саммитом президентов России и США. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что программа встречи Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    14 августа 2025, 14:03 • Новости дня
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске, заявил, что после переговоров по урегулированию на Украине могут быть достигнуты договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ).

    Путин подчеркнул, что такие договоренности по Украине должны обеспечить долгосрочные условия мира как между Россией и США, так и для всей Европы, передает ТАСС. По его словам, только после этого возможно перейти к следующему этапу – переговорам по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.

    «Да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что администрация США приняла достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал невозможностб переговоров по СНВ-4 без доверия к США.

    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    14 августа 2025, 12:41 • Новости дня
    Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом

    Ушаков: Лавров, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в делегацию России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут на переговорах России и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, круг участников переговоров небольшой. В переговорах между Путиным и Трампом примут участие Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Ушаков добавил, что переговоры лидеров пройдут по формуле «5+5», то есть от каждой стороны в обсуждении будут участвовать по пять представителей, а также рядом будет находиться группа экспертов, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована.

    Саммит президентов России и США пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    14 августа 2025, 12:22 • Новости дня
    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа на Аляске

    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что саммит пройдет на Аляске, в Анкоридже, в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон.

    По его словам, подготовка к встрече ведется в интенсивном режиме и вышла на завершающую стадию. Ушаков пояснил, что о предстоящем саммите объявили только пять дней назад, поэтому сейчас решается множество технических и визовых вопросов.

    Дипломат также добавил, что основное внимание уделяется проработке политической составляющей саммита между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Между тем, военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    14 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково на Аляску

    Ил-76 вылетел из Внуково на базу США на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

    Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, передает ТАСС.

    По данным агентства, на борту могут находиться представители передовой группы, которая занимается подготовкой встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Отмечается, что вылет самолета состоялся в 7.50 по московскому времени. В числе пассажиров могут быть также сотрудники российских СМИ, которые получили визы для освещения саммита.

    Согласно данным сервиса Flightradar, расчетное время прибытия Ил-76 на военную базу в Анкоридже составляет 6.43 по местному времени.

    МИД России ранее анонсировал участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите России и США на Аляске.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    14 августа 2025, 02:36 • Новости дня
    Грэм «испугался», что Путин «заберет его в Россию»

    Грэм сообщил, что не поедет на саммит России и США на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что не планирует сопровождать президента США Дональда Трампа на Аляску, где глава американского государства встретится с президентом России Владимиром Путиным.

    Сенатора-республиканца спросили, будет ли он сопровождать Трампа как близкий соратник. Сенатор ответил отрицательно. «Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    14 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Спецборт Ил-96 прибыл на Аляску

    Российский Ил-96 доставил подготовительную группу для саммита в Анкоридж

    Tекст: Евгения Караваева

    Ил-96, вылетевший из Москвы, совершил посадку в Анкоридже, куда прибыла группа для организации саммита между Россией и США.

    Спецборт Ил-96, следовавший из Внуково, приземлился в Анкоридже, где в ближайшее время состоится саммит между Россией и США, передает ТАСС. По данным сервиса Flightradar, самолет успешно достиг пункта назначения на Аляске.

    ТАСС уточнил, что на борту воздушного судна могла находиться одна из передовых групп, ответственных за организацию саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Группа должна заняться подготовкой и координацией встречи на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    14 августа 2025, 13:03 • Новости дня
    Определена главная тема переговоров Путина и Трампа

    Ушаков: Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет украинский кризис

    Tекст: Вера Басилая

    Центральной темой предстоящего саммита между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом станет урегулирование кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

    Центральной темой предстоящего саммита между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом станет урегулирование кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что переговоры пройдут, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Он также уточнил, что в ходе саммита будут затронуты и другие актуальные международные и региональные вопросы, а также задачи по обеспечению мира и безопасности.

    Кроме того, президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. По словам Ушакова, у этого направления есть большой, но пока не реализованный потенциал.

    Ранее Ушаков сообщил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.

    14 августа 2025, 11:18 • Новости дня
    Риттер сообщил о наличии у России и США оружия мгновенного удара

    Американский аналитик Риттер заявил о наличии мгновенного оружия у России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США располагают вооружением для мгновенного удара друг по другу, что повышает глобальную опасность, сообщил бывший аналитик разведки США Скотт Риттер.

    Россия и США обладают оружием, способным нанести мгновенный удар друг по другу, напряжение реально, сообщил бывший аналитик разведки США Скотт Риттер, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ситуация вернулась к уровню напряженности 1980-х годов, когда обе стороны имели подобные возможности.

    Риттер отметил, что такое развитие событий создало гораздо более опасные условия для мира и подчеркнул необходимость контроля над вооружениями. По его словам, нынешнее положение дел связано с утратой доверия между странами, в частности после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада.

    Россия объявила об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям.

    13 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Православные Аляски начали трехдневный молебен перед саммитом России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире перед саммитом президентов России и США.

    Епископ Ситкинский и Аляскинский Алексей из Православной церкви в Америке в обращении к своей епархии призвал провести трехдневный молебен о мире. К этой инициативе присоединились также представители Русской зарубежной церкви в США, передает РИА «Новости».

    Первое богослужение состоялось во вторник и сопровождалось акафистом святой Ольге Аляскинской. В среду в епархии прошел молебен с акафистом святому Герману Аляскинскому, а специальная служба была организована в Воскресенском соборе на острове Кодьяк, где покоятся мощи святого. Епископ отметил, что святой Герман проповедовал любовь и защиту слабых, объединял людей.

    В четверг верующие соберутся на молебен с акафистом Ситкинской иконе Божией Матери, особо почитаемой на Аляске. На пятницу, когда должна пройти встреча президентов, епископ Алексей объявил День молитвы о мире. Он рекомендовал в этот день открыть храмы, проводить колокольный звон в полдень и читать Иисусову молитву дома, если невозможно посетить службу.

    В своем обращении епископ Алексей выразил пожелание, чтобы «Матерь Божия покрыла своим покровом Украину и Россию, святой Герман направил народы к единству, а святая Ольга исцелила места, где начинается истинный мир».

    Ранее переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил совпадение даты саммита с праздником Успения Богородицы, который отмечают в США 15 августа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    13 августа 2025, 22:57 • Новости дня
    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа

    Русский центр: В Анкоридже усилили меры безопасности перед саммитом России и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Анкоридже усилена охрана в гостиницах города и организовано круглосуточное патрулирование улиц в связи с предстоящей встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

    Повышенные меры безопасности в Анкоридже предприняты перед саммитом президентов России и США, передает РИА «Новости».

    Как рассказала директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная, усилена охрана в гостиницах города и организовано круглосуточное патрулирование улиц. По ее словам, в Анкоридж на помощь местной полиции направлены сотрудники из других штатов. Верная также отметила, что для местных жителей изменения в обеспечении порядка незаметны, и их повседневная жизнь не претерпела существенных изменений.

    Ранее  власти США решили перекрыть воздушное пространство над Анкориджем на время встречи.

    Сообщалось, что в  Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    14 августа 2025, 15:24 • Новости дня
    Sky News: Запад обсуждает организацию встречи России, США и Украины в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные лидеры активно рассматривают организацию саммита с участием России, США и Украины, сообщает телеканал Sky News.

    По данным Sky News, встреча может пройти в европейском городе, если переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом завершатся результативно, передает ТАСС.

    По сведениям источников телеканала, союзники согласны с тем, что местом саммита должна стать Европа. Ранее Владимир Зеленский предлагал провести встречу в Риме, однако, как отмечает Sky News, Франция, Финляндия, Испания и Германия выступили за выбор более нейтральной площадки, наподобие Женевы.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    14 августа 2025, 13:48 • Новости дня
    Путин провел совещание по подготовке к саммиту с Трампом на Аляске
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии российско-американской встречи на Аляске президент России Владимир Путин обсудил организационные вопросы с членами руководства, министрами и администрацией президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке к предстоящей российско-американской встрече на Аляске, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие члены высшего руководства России, представители правительства и администрации президента.

    Песков сообщил, что совещание было посвящено вопросам, связанным с организацией и содержанием будущих переговоров. Он уточнил, что встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом запланирована на 15 августа.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.


    14 августа 2025, 11:10 • Новости дня
    Bloomberg: Индия увеличила закупки нефти вне России перед саммитом на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа индийские нефтепереработчики закупили крупные партии нефти вне России, чтобы обезопасить импорт на фоне ужесточения давления США.

    Индийские нефтеперерабатывающие компании наращивают закупки нефти вне России на фоне требований президента США Дональда Трампа прекратить импорт дешевой российской нефти, сообщает Bloomberg.

    В частности, государственные компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели партии нефти из США, Бразилии и стран Ближнего Востока для поставок в сентябре-октябре.

    Bloomberg отмечает, что эти закупки дополнили долгосрочные поставки, например, из Саудовской Аравии, объем которых для Индии на сентябрь составит около 22,5 млн баррелей – это максимальный показатель с сентября 2024 года по данным Kpler.

    Частные индийские НПЗ, такие как Reliance Industries Ltd. и Nayara Energy, пока продолжают закупки российской нефти по долгосрочным контрактам, несмотря на угрозы вторичных санкций США. Российские экспортеры в ответ усилили продажи Urals в Китай и снизили цены на поставки в сентябре-октябре. Некоторые сделки теперь совершаются в юанях и с привлечением небольших банков из-за опасений по поводу санкций.

    Ранее власти Индии заявили, что Россия может стать одним из ключевых рынков для экспорта индийских товаров после повышения пошлин Соединёнными Штатами.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на импорт из Индии.

    Введение высоких пошлин на индийские товары может сказаться на отношениях между США и Индией.

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар планирует посетить Москву 21 августа для встречи с Сергеем Лавровым.

    14 августа 2025, 10:16 • Новости дня
    ADN: Саммит России и США совпал с военными учениями на Аляске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа совпадает с крупномасштабными учениями на авиабазе «Эльмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж на Аляске, сообщают местные СМИ.

    Проведение саммита лидеров России и США совпадает с военными учениями Northern Edge и Arctic Edge, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anchorage Daily News.

    Они пройдут на базе «Эльмендорф-Ричардсон», планируется привлечь большое количество личного состава, техники и авиации.

    Представители пресс-служб базы и размещенных на ней подразделений отказались давать комментарии о возможных изменениях в плане учений или ограничениях доступа на территорию базы из-за саммита.

    В публикации отмечается, что учения проходят регулярно, однако нынешние совпали по времени с визитом президентов.

    Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи высказался в поддержку саммита лидеров России и США. Он также предположил, что встреча политиков продлится несколько часов.

