Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.4 комментария
Минюст включил «Репортеров без границ» в список нежелательных организаций
Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной, французскую организацию Reporters sans frontieres («Репортеры без границ»).
В этот же список попала американская неправительственная организация Group 36 («Группа 36»), передает ТАСС.
Ранее Генпрокуратура признала деятельность британского Zimin Foundation нежелательной.
В конце июля в России включили Институт Андрея Сахарова в реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.