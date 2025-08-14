  • Новость часаКабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    26 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    14 августа 2025, 20:19 • Новости дня

    Минюст включил «Репортеров без границ» в список нежелательных организаций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной, французскую организацию Reporters sans frontieres («Репортеры без границ»).

    В этот же список попала американская неправительственная организация Group 36 («Группа 36»), передает ТАСС.

    Ранее Генпрокуратура признала деятельность британского Zimin Foundation нежелательной.

    В конце июля в России включили Институт Андрея Сахарова в реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

    14 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках последнего обмена пленными Россия вернула домой 84 своих военнослужащих, а украинской стороне были переданы 84 пленных солдата.

    При этом в рамках этого обмена украинская сторона согласилась принять только Александра Бойчука и Владимира Федоренко из числа тысячи пленных, которые ранее обращались к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их на родину.

    Мединский выразил мнение, что украинская сторона опасается принимать остальных пленных, поскольку, по его словам, «в русском плену их совсем переагитировали».

    Напомним, в четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Ранее украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские вооруженные силы впервые использовали лазерные комплексы для уничтожения беспилотников, что позволило поражать цели на расстоянии до полутора километров.

    Возможности российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками были подробно рассмотрены польским изданием Wirtualna Polska (WP), передает «Лента.Ру». В публикации отмечается, что на видеозаписях зафиксировано поражение украинских дронов лазерным лучом. Автор подчеркнул, что до сих пор применение подобных технологий вне полигона осуществляли лишь несколько стран.

    По данным издания, использование лазерных систем против украинских беспилотников официально подтвердили в Киеве. «Уничтожение украинских беспилотников дальнего радиуса действия российскими лазерными системами ПВО официально подтверждено Киевом. Таким образом, Россия присоединилась к очень узкому кругу стран, которые испытали лазер в боевых условиях», – сказано в публикации.

    Также издание предположило, что российский комплекс использует излучатель мощностью 10-20 киловатт, способный поразить цель за 10 секунд. Лазер уничтожает дроны на расстоянии до полутора километров, а дальность «ослепления» систем составляет три километра.

    Ранее лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (8)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные взяли под контроль участок госграницы после освобождения населенного пункта Искра в Донецкой народной республике, что позволило создать буферную зону.

    Более 50 км государственной границы России на стыке с Днепропетровской областью перешли под контроль российских военных после освобождения населенного пункта Искра, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, «с освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры. То есть создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу Российской Федерации». Эксперт отметил, что продвижение армии России направлено на обеспечение безопасности границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинские военные передали российским войскам координаты командного пункта ВСУ.

    Российские военные уничтожили места хранения беспилотников и склады боеприпасов противника.

    Вооруженные силы России расширили зону контроля возле Доброполья и приблизились к городу с юга и юго-востока.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 15 домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число многоквартирных домов, получивших повреждения в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника, составило 15, сообщили в администрации города со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского.

    Помимо этого, пострадали одно административное здание и одно частное домовладение, передает ТАСС.

    Власти города уточнили, что для проведения аварийно-восстановительных работ из городского резервного фонда будет выделено финансирование.

    Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек. В городе ввели режим ЧС после атаки.

    Саперы начали работать на месте атаки дрона в Ростове-на-Дону.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих

    Минобороны сообщило о возвращении 84 военных из плена

    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона также передала Украине 84 военнопленных, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им уже оказывается медицинская и психологическая помощь. Все они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

    Минобороны отдельно подчеркнуло, что посреднические усилия в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

    «При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – заявили в ведомстве.

    В июне Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет.

    В мае Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 19:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск сотрудниками УМВД по Симферополю.

    Бальбек разыскивается по неуточненной статье Уголовного кодекса России, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    «Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г. р.», – говорится в сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

    Помимо Бальбека в розыск объявлены Андрей Цурканенко и Сергей Крылов. Согласно открытым источникам, Бальбек был депутатом Госдумы VII созыва и заместителем председателя комитета по делам национальностей с 2016 по 2021 год.

    В прошлом году российские правоохранители объявили в международный розыск экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона

    Мантуров поручил рассчитать выгоду применения цементобетона при строительстве дорог

    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минтрансу вместе с Минфином и объединением «Союзцемент» рассчитать экономическую эффективность использования цементобетонных технологий в дорожном строительстве.

    Обсуждение прошло на совещании по развитию отрасли стройматериалов, где присутствовали представители Минпромторга, Минстроя, Минэкономразвития, Минфина и других ведомств, а также крупнейшие производители и отраслевые ассоциации, сообщили в секретариате Мантурова, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи участники рассмотрели текущее состояние строительной индустрии, в том числе положение цементной отрасли.

    Подчеркивается, что сейчас реализуются четыре инвестиционных проекта, запуск которых намечен на конец 2026 года. Ожидается, что их ввод увеличит производственные мощности по выпуску цемента на 2,7 млн тонн в год, а общий объем инвестиций превысит 20 млрд рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие транспортные проекты завершила Россия в 2024 году.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 19:43 • Новости дня
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении до нуля размера обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами.

    В кабмине пояснили, что решение связано с укреплением и стабилизацией курса рубля, а также с отсутствием проблем с валютной ликвидностью, передает ТАСС.

    Ранее экспортеры должны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, поступающей по внешнеторговым контрактам, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой суммы. Теперь такие требования отменены полностью.

    В мае кабмин продлил продажу валютной выручки на год.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Песков анонсировал визит Путина в российский регион по пути на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин собирается воспользоваться своим предстоящим полетом на Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы заодно совершить рабочую поездку в один из российских регионов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что такие дальние поездки на восток глава государства всегда старается совмещать с посещением российских регионов, передает ТАСС.

    «Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Ранее Песков сообщил об отсутствии планов подписания документов после саммита на Аляске. По его словам, президенты России и США по итогам встречи проведут совместную пресс-конференцию.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Минфин пообещал вскоре раскрыть название второй компании на приватизацию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Название второй компании из списка на приватизацию станет известно в ближайшее время, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

    «На самом деле, я думаю, что у нас в этом году будет две сделки, кроме «ДОМ.РФ» еще одна сделка. Думаю, что в ближайшее время о ней станет известно», – заявил Моисеев, передает ТАСС.

    По словам замминистра, на следующий год также запланированы две сделки по приватизации. Сейчас идет активная подготовка по двум компаниям, которые уже торгуются на рынке, и приватизация пройдет в виде дополнительного предложения акций (SPO).

    Моисеев добавил, что поступления в бюджет от двух ближайших сделок не ожидаются, средства от размещения акций поступят непосредственно компаниям.

    Ранее Моисеев сообщил об интересе инвесторов из недружественных стран к России.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Минфин сообщил об интересе инвесторов из недружественных стран к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Механизм гарантий для новых иностранных инвестиций вызвал серьезный интерес, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

    По словам Моисеева, инвесторы активно интересуются деталями работы механизма и возможностью получения гарантий, передает РИА «Новости».

    «Интерес достаточно большой это вызвало все. И надо сказать, что даже из недружественных стран есть интерес – люди звонят, спрашивают, как это работает», – подчеркнул Моисеев.

    Он сообщил, что с вопросами обращались представители крупных международных фондов, некоторые из которых уже рассматривают создание инвестиционных структур для вложений в Россию. По его словам, интерес на словах значительный, однако пока рано оценивать возможные суммы вложений.

    В июле президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов.

    Ранее на пленарном заседании ПМЭФ он подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:25 • Новости дня
    ЕК назвала сроки принятия 19-го пакета санкций ЕС против России

    ЕК: ЕС хочет принять 19-й пакет санкций против России в сентябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    «Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце – это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем», – заявила Подеста.

    Она подчеркнула, что ЕС намерен и далее поддерживать антироссийские санкционные меры «в долгосрочной перспективе», передает РИА «Новости».

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    Ранее ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью. ЕС также запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Санкции ЕС коснулись использования трубопроводов «Северный поток».

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 16:59 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера-М» уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», примененный Вооруженными силами России, нанес удар по позиции реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Жихово в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Ведомство уточнило, что в результате удара была уничтожена пусковая установка HIMARS, одна сопровождающая автомашина и до десяти военнослужащих противника, передает ТАСС.

    Минобороны также опубликовало видеозапись поражения цели.

    В мае ВС России поразили место укрытия украинской РСЗО HIMARS.

    Также сообщалось, что ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 15:32 • Новости дня
    Глава Росатома назвал цель ударов ВСУ по ЗАЭС

    Глава Росатома Лихачев: ВСУ ударами по ЗАЭС хотели расшатать ситуацию перед переговорами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы дестабилизировать ситуацию накануне переговоров между Россией и США, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Конечно же, инфраструктура находится под угрозой. Более того, целенаправленно били по транспортной и инфраструктуре энергоснабжения станции. Причина понятна – это расшатывание ситуации накануне переговоров», – сказал он в эфире «России – 24», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что подобные атаки стали «традиционной политикой» по удержанию жителей Энергодара в страхе. По словам главы Росатома, попытки запугивания продолжаются как массово, так и индивидуально.

    Напомним, во вторник украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС, а утром в среду утром обстреляли промзону рядом со станцией.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Посольство России отреагировало на высылку дипломата из Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Таллине резко отреагировало на заявление МИД Эстонии о высылке сотрудника дипмиссии, пообещав принять ответные меры.

    Дипмиссия выразила несогласие с обвинениями, которые были выдвинуты против российского дипломата. «Решительно отвергаем абсурдные обвинения эстонских властей в адрес первого секретаря посольства, которому приписывают ни много ни мало участие в подрыве конституционного строя и правовой системы республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

    В заявлении также отмечается, что подобные действия Эстонии расцениваются как попытка осложнить работу российского диппредставительства и парализовать деятельность консульского отдела. Российские дипломаты подчеркнули, что продолжат помогать и защищать интересы десятков тысяч соотечественников в Эстонии, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

    «Враждебные действия Таллина не останутся без ответа», – подчеркнули в посольстве.

    Ранее министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства.

    Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев сообщил, что Москва рассматривает возможные варианты ответных мер на решение эстонских властей выслать российского дипломата.

    Комментарии (0)
