Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.3 комментария
Генпрокуратура признала деятельность британского Zimin Foundation нежелательной
Генеральная прокуратура решила признать нежелательной деятельность неправительственной британской структуры Zimin Foundation, сообщили в ведомстве во вторник.
Фонд был учрежден в 2023 году в Британии и официально занимался поддержкой науки и образования, указало ведомство на своем сайте.
Zimin Foundation оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, а также признанным иноагентами.
В феврале 2025 года фонд запустил специальную программу для поддержки русскоязычных проектов, оставшихся без финансирования из США. В течение двух месяцев организация выделила более 30 субсидий журналистам и ученым, проявляющим враждебность по отношению к России.
Также отмечается, что на фоне проведения СВО фонд усилил антироссийскую риторику и занялся распространением дискредитирующей информации о России.
В конце июля в России включили Институт Андрея Сахарова в реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.
Тогда же Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Фонд Розы Люксембург».