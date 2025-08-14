Мантуров поручил рассчитать выгоду применения цементобетона при строительстве дорог

Tекст: Валерия Городецкая

Обсуждение прошло на совещании по развитию отрасли стройматериалов, где присутствовали представители Минпромторга, Минстроя, Минэкономразвития, Минфина и других ведомств, а также крупнейшие производители и отраслевые ассоциации, сообщили в секретариате Мантурова, передает РИА «Новости».

В ходе встречи участники рассмотрели текущее состояние строительной индустрии, в том числе положение цементной отрасли.

Подчеркивается, что сейчас реализуются четыре инвестиционных проекта, запуск которых намечен на конец 2026 года. Ожидается, что их ввод увеличит производственные мощности по выпуску цемента на 2,7 млн тонн в год, а общий объем инвестиций превысит 20 млрд рублей.

