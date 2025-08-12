С Монеточки начали принудительно взыскивать штраф

Судебные приставы начали взыскивать штраф с Монеточки

Tекст: Мария Иванова

Исполнительное производство о взыскании задолженности открыто в отношении Елизаветы Гырдымовой*, известной как Монеточка, передает ТАСС.

Материалы поступили к судебным приставам из районного суда Екатеринбурга, где артистка была признана виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП за неисполнение обязанностей иноагента. В связи с неуплатой назначенного штрафа в 30 тыс. рублей приставы начали принудительное взыскание суммы.

В отношении певицы также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. В случае признания вины ей может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Монеточка была внесена в реестр иноагентов в январе 2023 года. Минюст пояснил, что она получала средства из-за рубежа, а также публично высказывалась против спецоперации и собирала деньги в поддержку Украины. В настоящее время артистка находится за пределами России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Монеточка прекратила деятельность своего ИП, связанного с исполнительским искусством. Певица объявлена в розыск по уголовной статье по данным базы МВД.

Ранее Монеточка стала фигурантом уголовного дела по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.