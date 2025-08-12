  • Новость часаВ Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи
    Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    Актера Щербакова госпитализировали после падения
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Сумской области
    На Украине подтвердили прорыв российских войск на 11 км под Добропольем
    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России
    В ФРГ анонсировали онлайн-встречу по Украине перед саммитом РФ и США
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    12 августа 2025, 06:54

    Группировка «Север» расширила зону контроля в Харьковской и Сумской областях

    Стало известно о продвижении войск «Север» и отражении контратак ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения «Север» за сутки заняли новые позиции, уничтожили технику и отразили атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

    Российские войска продолжили расширять полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».


    В Юнаковке штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на двести метров юго-западнее и заняли шесть зданий, несмотря на сопротивление ВСУ. Морпехи и десантники отразили шесть украинских контратак в районах Новоконстантиновки и Яблоновки, уничтожив более половины личного состава и бронетранспортеров противника.

    В районе Теткино атака штурмовых групп ВСУ была отбита, потери позиций не допущено. На некоторых участках фронта противник наращивает силы ПВО для противодействия российской авиации, при этом один из комплексов был уничтожен в районе Ворожбы.

    В лесу западнее Синельниково «Северяне» продвинулись на триста метров, заняв два опорных пункта после отражения контратаки ВСУ. В Волчанске на левом берегу реки Волчья российские воины заняли три здания, продвинувшись на двести пятьдесят метров. На Липцовском участке изменений не зафиксировано, идет ротация украинских подразделений.

    На участке Меловое-Хатнее ударами ТОС-1А «Солнцепек» сорвана контратака ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 160 человек, большая часть которых пришлась на Сумскую и Харьковскую области. Уничтожена различная техника, в том числе бронетранспортеры, минометы, гаубицы, беспилотники, станции спутниковой связи и склады. В украинских подразделениях отмечается нехватка транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация ВКС России наносила удары по районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Группировка российских войск «Север» в субботу пресекла попытку вооруженных сил Украины перебросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Брянской области.

    На участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» накрыла три позиции вооруженных сил Украины огнем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

    11 августа 2025, 20:17
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    11 августа 2025, 14:46
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства

    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом.

    Документ предписывает, чтобы с 1 января 2026 года поставки для нужд Вооруженных сил России включали только вещи, произведенные российскими организациями с производственными мощностями на территории страны, передает ТАСС.

    Согласно указу, к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    Ранее Путин внес изменения в ношение военной формы в России.

    В прошлом году Министерство обороны предложило изменения в форму офицеров ВМФ, включая черные тужурки и пилотки.

    8 августа 2025, 11:21
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    11 августа 2025, 19:23
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

    В Петербурге запретили иностранцам работать в сфере курьерской доставки

    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете найма иностранных граждан в курьерских службах города.

    Постановление, подписанное Бегловым, вносит изменения в существующий документ от 28 июля 2025 года и расширяет список сфер, где работодателям запрещено нанимать иностранных граждан на основании патентов, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

    Помимо ранее введенных ограничений для такси, теперь запрет распространяется и на курьерские услуги, включая доставку еды, курьерскую деятельность с использованием транспорта и прочие аналогичные услуги.

    Власти отмечают, что новые меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством, повышение качества и безопасности услуг, а также на создание дополнительных рабочих мест для россиян, в том числе для молодежи и студентов. Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период продолжительностью три месяца, чтобы компании могли скорректировать кадровую политику и соответствовать новым требованиям законодательства.

    Ранее Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка.

    11 августа 2025, 20:46
    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России

    Эксперты РОЦИТ раскрыли новые схемы автомошенников с дипфейками и подделкой писем

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владельцы автомобилей в России становятся жертвами все более изощренных мошеннических схем, включая фальшивые письма, звонки и цифровые автоподставы.

    Эксперты РОЦИТ рассказали о новых приемах мошенников, которые все чаще используют цифровые технологии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Злоумышленники рассылают поддельные письма от ГИБДД, где используют реальные персональные данные владельцев и предлагают оплатить штраф или задолженность. В письмах содержатся вредоносные ссылки, переход по которым может привести к краже данных банковских карт или установке программ для слежки и доступа к личной информации.

    В Петербурге зафиксирован случай, когда пенсионерка лишилась 800 тыс. рублей, поверив телефонному звонку с сообщением о ДТП с ее дочерью. Женщина лично передала деньги мошеннице, поверив в срочность ситуации. Следствие установило, что звонок был частью сложной схемы психологического давления.

    С развитием искусственного интеллекта мошенники начали использовать дипфейки: создаются видео- и аудиозаписи, имитирующие сотрудников ГАИ или страховых компаний. Такие «сотрудники» могут убеждать установить вредоносные приложения или перевести деньги якобы за оформление страхового полиса. В дальнейшем преступники смогут взламывать умные транспортные системы, получать данные о маршрутах и блокировать двери авто.

    Эксперты советуют проверять все уведомления только через официальные сайты и приложения. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, передавать деньги и устанавливать программы по требованию незнакомцев. При общении с «сотрудниками» по телефону рекомендуется самостоятельно перезванивать в организацию по официальному номеру.

    11 августа 2025, 20:37
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    По словам Трампа, он хорошо ладит с Зеленским, но не согласен с его действиями в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС. «Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», – заявил он.

    Трамп заявил, что его беспокоят слова Зеленского о необходимости одобрения территориальных изменений в соответствии с украинской Конституцией. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», – сказал президент США.

    Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    11 августа 2025, 18:52
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной

    Трамп заявил о намерении убедить Путина завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Трампа, встреча, которая может пройти на Аляске, будет носить предварительный характер, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог, и заявил, что будет «убеждать Путина прекратить конфликт на Украине». Кроме того, Трамп сообщил, что после переговоров намерен информировать украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров о достигнутых договоренностях.

    Он также допустил возможность выхода из дипломатических переговоров по украинскому вопросу, если не удастся достичь прогресса.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Телеканал CNN сообщал, что Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Путиным.

    11 августа 2025, 17:23
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты выдвинули инициативу по допуску к водительским правам с 16 лет подростков с особыми достижениями в учебе, спорте или бизнесе.

    Инициатива поступила от депутатов фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, Антона Ткачева и Ярослава Самылина, передает ТАСС.

    Авторы проекта предлагают разрешить выдачу водительских прав подросткам, достигшим 16-летнего возраста, если те проявили выдающиеся успехи в учебной, спортивной или предпринимательской деятельности.

    Ранее в России подготовили стратегию для пересмотра подходов к допуску людей старшего возраста к вождению автомобиля в связи с ростом аварийности.

    Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что в России планируют в течение трех лет ввести в законодательство цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспорта.

    Напомним, с 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.

    11 августа 2025, 15:42
    Генерал-лейтенант Казакова исчезла из списка руководства МВД России

    Tекст: Валерия Городецкая

    На сайте МВД России больше не отображается информация о Валентине Казаковой, ранее возглавлявшей Главное управление по вопросам миграции.

    Попытка поиска по ее фамилии приводит к ошибке «404» с сообщением о том, что запрошенный документ не найден, передает ТАСС.

    Казакова была назначена на должность начальника соответствующего управления указом президента России 8 февраля 2019 года. В апреле 2025 года на базе управления была создана новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Руководителем новой структуры стал генерал-полковник полиции Андрей Кикоть. В указе отмечалось, что эти изменения связаны с совершенствованием управления миграционной сферой.

    В июне Казакова сообщила, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    12 августа 2025, 00:40
    В Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи

    Приходько: ВСУ атаковали Горловку, два медика скорой погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по Горловке поврежден автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения.

    Два работника скорой помощи погибли после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку в ДНР. По словам главы города Ивана Приходько, это случилось из-за вооруженной агрессии украинской стороны.

    «В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», – написал Приходько в Telegram-канале.

    Позже он уточнил, что после атаки водитель скорой находится в тяжелом состоянии. Также получивший ранения сотрудник скорой доставлен в больницу. Автомобиль скорой помощи серьезно поврежден в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области в результате атаки дронов погиб один человек и еще двое получили ранения. В Тульской области при атаке беспилотников погибли двое, еще трое были доставлены в больницу с травмами. Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    11 августа 2025, 14:31
    Военные ВСУ объяснили переход на сторону ВС России желанием защитить Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие военнослужащие ВСУ, по их словам, теперь служат в составе российской армии, объясняя этот шаг стремлением защищать украинский народ и Конституцию страны, заявил организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе.

    Бывшие украинские военные переходят на службу в российскую армию, чтобы, по их словам, защищать украинский народ и государство, передает ТАСС. Данную информацию передал организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе после общения с военнослужащими.

    Он отметил, что встретился с бывшими бойцами ВСУ, которые теперь воюют на стороне России. По словам Какькионе, те заявили, что таким способом они защищают и свою страну, и Конституцию Украины, а также украинский народ. Такой подход оказался для европейских гостей новым, но они подчеркнули, что военные «должны защищать».

    Ранее активисты «Каравана антифашистов» из Италии, Германии и Франции посетили Мелитополь: они возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище, исполнили песни «День Победы» и «Катюша», а также передали гуманитарную помощь местной школе-интернату «Гармония». До этого делегация посещала Мариуполь, причем нынешний визит стал уже четвертым по счету.

    Силовики сообщили, что количество украинских военных, которые оказались в плену и хотят остаться в России, заметно увеличилось.

    Пленный военнослужащий ВСУ Илья Кукарин совершил побег из воинской части, чтобы добровольно сдаться российским военным и попросить военно-политическое убежище.

    11 августа 2025, 14:51
    Пашинян рассказал Путину о проекте «Путь Трампа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о проекте «Путь Трампа».

    Проект «Путь Трампа» – транспортный коридор, который должен пройти через Сюникскую область Армении и связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью, передает ТАСС.

    Пашинян также рассказал Путину о результатах переговоров 8 августа в Вашингтоне, в ходе которых было парафировано соглашение о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также согласовано совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы.

    В ходе беседы обсуждалось разблокирование региональных коммуникаций на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и взаимности. «Установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона», – заявил Пашинян.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    11 августа 2025, 19:15
    Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске

    Трамп пообещал проинформировать Европу и Зеленского по итогам встречи с Путиным

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах проинформировать Владимира Зеленского и лидеров европейских стран о результатах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил: «После встречи незамедлительно, может быть, после того как покину комнату, я позвоню европейским лидерам. Я буду говорить с Зеленским», передает ТАСС.

    Трампу был также задан уточняющий вопрос о том, приглашен ли Зеленский на встречу 15 августа. «Он не является частью этого», – заявил президент США.

    Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, президент США объявил о намерении отправиться в Россию в пятницу и провести встречу с Путиным. Судя по всему, президент США оговорился, так как переговоры лидеров России и США запланированы на территории Соединенных Штатов – они пройдут на Аляске.

    В понедельник член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что западная политика изоляции России обернулась изоляцией Европы и Украины от российско-американских переговоров.

    11 августа 2025, 21:57
    На Украине рассказали о планах Зеленского отмыть 5 млрд евро во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Близкие соратники Владимира Зеленского обсуждали схему по легализации 5 млрд евро в криптовалюте через покупку банка во Франции, однако сделка была отклонена регулятором, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По словам Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), информация о попытке легализовать 5 млрд евро в криптовалюте через покупку банка во Франции содержится в так называемых «пленках Миндича» – записях с прослушки квартиры Тимура Миндича, близкого партнера Зеленского, которые вело Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает РИА «Новости».

    Гончаренко заявил, что покупку банка во Франции должен был совершить Олег Шурма – родной брат экс-заместителя главы офиса Зеленского Ростислава Шурмы.

    Депутат добавил, что французский регулятор не разрешил Олегу Шурме купить банк. Он также отметил, что обыск в доме Ростислава Шурмы в Германии, проведенный немецкими правоохранителями, был связан именно с этим делом.

    По информации украинского издания «Бигус», значительная часть средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через фиктивные компании, предположительно связанные с Миндичем и его окружением. Издание «Украинская правда» сообщило, что детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, документировал деятельность Миндича.

    Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский якобы приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем миллиард евро.

    Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что прокуратура ФРГ провела обыски у экс-заместителя главы офиса Зеленского Андрея Ермака Ростислава Шурмы в Мюнхене.

    Также сообщалось, что материалы с записями переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, связанного с Зеленским и Ермаком, передали в ФБР. Фигуранты дел НАБУ, связанных с Тимуром Миндичем, якобы дали показания против Зеленского.

    Украинские депутаты сообщали, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич ранее покинули Украину, их считали «кошельками» Зеленского.

    11 августа 2025, 14:53
    Пушков заявил об изоляции ЕС и Киева от переговоров России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западная политика изоляции России обернулась изоляцией Европы и Украины от российско-американских переговоров, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

    Он в своем Telegram-канале отметил, что эта оценка характерна для многих мировых СМИ, ссылаясь на публикацию в одной из ведущих турецких газет.

    Пушков подчеркнул: «Наш вывод: западная политика «изоляции» России вылилась в изоляцию Европы и Украины от российско-американских переговоров». Сенатор также опубликовал ссылку на Telegram-канал американского консервативного политического обозревателя, журналиста и телеведущего Такера Карлсона, где приведена цитата из публикации Milliyet: «Путин подойдет к встрече с Трампом на Аляске как победитель. Российский президент уже добился желаемого результата – сидеть за столом переговоров на равных».

    Ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл заявил, что объективные публикации о России и конфликте на Украине в американских СМИ способствовали бы улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой. По его мнению, сегодня практически никто из журналистов в США не готов говорить правду о ситуации в России.

    В понедельник телеканал CNN сообщил, что американский лидер Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    12 августа 2025, 00:33
    ТАСС сообщил о фальсификации данных генштабом ВСУ по Бессаловке

    Tекст: Денис Тельманов

    В силовых структурах России сообщили, что украинский генштаб распространил непроверенные сведения о контроле над Бессаловкой, не подкрепив их доказательствами.

    Генеральный штаб украинской армии опубликовал искаженную информацию о якобы занятии населенного пункта Бессаловка, сообщает ТАСС. В российских силовых структурах подчеркнули, что доказательства захвата этого населенного пункта украинской стороной так и не были предоставлены.

    «Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать »перемоги« из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», – сообщил собеседник агентства.

    Он также отметил, что публикация вызвала резкую критику со стороны депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая публично обвинила украинский генштаб во введении общественности в заблуждение. По ее словам, заявление о «восстановлении контроля» не было логичным, поскольку ранее не сообщалось о потере Бессаловки.

    Ранее, 7 июля, Минобороны России информировало о том, что подразделения Северной группировки российских войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения механизированного батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

    Авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Украинские военные подразделения под видом эвакуации раненых направляются на штурм населенных пунктов, которые уже контролируются российской армией.

