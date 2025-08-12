Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.12 комментариев
Группировка «Север» расширила зону контроля в Харьковской и Сумской областях
Стало известно о продвижении войск «Север» и отражении контратак ВСУ
Подразделения «Север» за сутки заняли новые позиции, уничтожили технику и отразили атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
Российские войска продолжили расширять полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В Юнаковке штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на двести метров юго-западнее и заняли шесть зданий, несмотря на сопротивление ВСУ. Морпехи и десантники отразили шесть украинских контратак в районах Новоконстантиновки и Яблоновки, уничтожив более половины личного состава и бронетранспортеров противника.
В районе Теткино атака штурмовых групп ВСУ была отбита, потери позиций не допущено. На некоторых участках фронта противник наращивает силы ПВО для противодействия российской авиации, при этом один из комплексов был уничтожен в районе Ворожбы.
В лесу западнее Синельниково «Северяне» продвинулись на триста метров, заняв два опорных пункта после отражения контратаки ВСУ. В Волчанске на левом берегу реки Волчья российские воины заняли три здания, продвинувшись на двести пятьдесят метров. На Липцовском участке изменений не зафиксировано, идет ротация украинских подразделений.
На участке Меловое-Хатнее ударами ТОС-1А «Солнцепек» сорвана контратака ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 160 человек, большая часть которых пришлась на Сумскую и Харьковскую области. Уничтожена различная техника, в том числе бронетранспортеры, минометы, гаубицы, беспилотники, станции спутниковой связи и склады. В украинских подразделениях отмечается нехватка транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация ВКС России наносила удары по районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.
Группировка российских войск «Север» в субботу пресекла попытку вооруженных сил Украины перебросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Брянской области.
На участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» накрыла три позиции вооруженных сил Украины огнем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».