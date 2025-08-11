Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Итальянские судостроители обвинили Paroc в ущербе в 100 млн долларов
Судостроительная компания Fincantieri предъявила иск дочерней структуре американской Owens Corning, требуя компенсацию за поставку опасных панелей для лайнеров.
Итальянская судостроительная группа Fincantieri подала иск против Paroc, дочерней компании американской Owens Corning, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Причиной стало использование, нанесших ущерб более чем на сто млн долларов.
Согласно исковым документам на 100 млн долларов, Paroc продала Fincantieri неработоспособные огнестойкие панели, которые были установлены на ряде судов, включая круизный лайнер Explora I, первый рейс которого был отложен в 2023 году по этой причине.
После жалобы конкурирующего производителя датские морские власти провели испытания и лишили Paroc сертификатов безопасности, выяснив, что панели выдерживают воздействие огня только сорок пять минут. Из-за этого Fincantieri пришлось отложить запуск новых круизных лайнеров, уже забронированных клиентами, что также негативно сказалось на деловой репутации компании.
Owens Corning отказалась комментировать ход судебного разбирательства, уточнила Financial Times.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Fincantieri решила переоборудовать верфи для военного судостроения.