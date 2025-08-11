Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).2 комментария
Швеция решила создать сеть радаров для защиты от ракет
SVT: Швеция создаст сеть радаров для защиты от ракет
В Швеции запланировали развернуть многоуровневую сеть радаров, способных фиксировать угрозы с моря, воздуха и из космоса на расстоянии до 2 тыс. километров.
Управление материального обеспечения Минобороны Швеции FMV готовится создать сеть радаров для раннего оповещения об опасности со стороны моря, воздуха и космоса, сообщает ТАСС.
Новая система заменит оборудование восьмидесятых годов и сможет фиксировать больше видов угроз, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотники.
Начальник отдела информационных и разведывательных систем FMV Фредрик Полссон заявил: «На примере войны на Украине мы видим, как шло это развитие». По его словам, новая система позволит отслеживать угрозы различного типа, а потенциал ее будет примерно втрое выше нынешних возможностей.
Система будет состоять из пяти «слоев» с разными радиусами действия. Краткодействующие береговые радары обнаруживают суда и низко летящие объекты, включая беспилотники, а радары среднего и дальнего радиуса способны фиксировать угрозы на расстоянии от 500 до 1 тыс. километров. Радары дальнего действия смогут отслеживать объекты на расстоянии 2 тыс. километров, включая баллистические ракеты и спутники на низкой орбите.
Минимальная стоимость внедрения новой системы оценивается не менее чем в 10 млрд крон, что эквивалентно примерно 1,04 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские и британские истребители начали патрулировать в небе Польши.
Москва ранее заявила о готовности предпринять военно-технические меры в ответ на усиление военного сотрудничества США с Финляндией и Швецией на севере Европы.