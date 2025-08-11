Швеция решила создать сеть радаров для защиты от ракет

SVT: Швеция создаст сеть радаров для защиты от ракет

Tекст: Мария Иванова

Управление материального обеспечения Минобороны Швеции FMV готовится создать сеть радаров для раннего оповещения об опасности со стороны моря, воздуха и космоса, сообщает ТАСС.

Новая система заменит оборудование восьмидесятых годов и сможет фиксировать больше видов угроз, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотники.

Начальник отдела информационных и разведывательных систем FMV Фредрик Полссон заявил: «На примере войны на Украине мы видим, как шло это развитие». По его словам, новая система позволит отслеживать угрозы различного типа, а потенциал ее будет примерно втрое выше нынешних возможностей.

Система будет состоять из пяти «слоев» с разными радиусами действия. Краткодействующие береговые радары обнаруживают суда и низко летящие объекты, включая беспилотники, а радары среднего и дальнего радиуса способны фиксировать угрозы на расстоянии от 500 до 1 тыс. километров. Радары дальнего действия смогут отслеживать объекты на расстоянии 2 тыс. километров, включая баллистические ракеты и спутники на низкой орбите.

Минимальная стоимость внедрения новой системы оценивается не менее чем в 10 млрд крон, что эквивалентно примерно 1,04 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские и британские истребители начали патрулировать в небе Польши.

Москва ранее заявила о готовности предпринять военно-технические меры в ответ на усиление военного сотрудничества США с Финляндией и Швецией на севере Европы.