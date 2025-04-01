Шведские и британские истребители начали патрулирование в небе Польши

Tекст: Александра Юдина

Он объявил о начале миссии Enhanced Air Policing на территории Польши и стран Балтии, передает РИА «Новости».

Шесть шведских JAS-39 Gripen и шесть британских Eurofighter Typhoon будут патрулировать воздушное пространство в рамках операции. В общей сложности 600 военных из Швеции и Британии будут задействованы в Польше.

По словам Косиняк-Камыша, операция направлена на защиту польского воздушного пространства и стран Балтии. Внимание уделяется также охране авиабазы в Ясенке, через которую на Украину поступает более 90% западного вооружения. Эта авиабаза станет одной из ключевых точек обороны в миссии.

Для Швеции это станет первой миссией в рамках воздушной полиции НАТО. Глава шведского оборонного ведомства Пол Йонсон отметил, что участие в Air Policing свидетельствует об укреплении связей между союзниками.

Миссия Enhanced Air Policing является частью стратегии НАТО по усилению своего присутствия на восточном фланге с 2014 года.

Ранее Times заявила о возможной отправке Британией истребителей для патрулирования воздушного пространства над Украиной.