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Шведские и британские истребители начали патрулирование в небе Польши
Британские и шведские истребители начали патрулирование в Польше в рамках миссии НАТО Enhanced Air Policing, участвующих в операции поддержит 600 военнослужащих, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
Он объявил о начале миссии Enhanced Air Policing на территории Польши и стран Балтии, передает РИА «Новости».
Шесть шведских JAS-39 Gripen и шесть британских Eurofighter Typhoon будут патрулировать воздушное пространство в рамках операции. В общей сложности 600 военных из Швеции и Британии будут задействованы в Польше.
По словам Косиняк-Камыша, операция направлена на защиту польского воздушного пространства и стран Балтии. Внимание уделяется также охране авиабазы в Ясенке, через которую на Украину поступает более 90% западного вооружения. Эта авиабаза станет одной из ключевых точек обороны в миссии.
Для Швеции это станет первой миссией в рамках воздушной полиции НАТО. Глава шведского оборонного ведомства Пол Йонсон отметил, что участие в Air Policing свидетельствует об укреплении связей между союзниками.
Миссия Enhanced Air Policing является частью стратегии НАТО по усилению своего присутствия на восточном фланге с 2014 года.
Ранее Times заявила о возможной отправке Британией истребителей для патрулирования воздушного пространства над Украиной.