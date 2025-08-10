  • Новость часаСК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    Гагарин и Терешкова приводят в ярость националистов Литвы
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике
    Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску
    «Коалиции желающих» не желает отправлять войска на Украину
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО
    ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за потерь
    Названа причина смерти Ивана Краско
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    10 августа 2025, 10:21 • Новости дня

    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следствие выявило имя украинского командира, которого подозревают в организации обстрелов Шебекинского района, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили в СК.

    Главное военное следственное управление Следственного комитета России установило личность командира ВСУ, отдававшего приказы обстреливать Шебекинский район Белгородской области, передает ТАСС. Ведомство объявило, что уголовное дело возбуждено в отношении подполковника Виталия Нащубского, который командует 2-м механизированным батальоном 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении командира 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Виталия Нащубского, подозреваемого в совершении террористического акта в Шебекинском районе Белгородской области (пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)»,– сообщили в Следственном комитете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на железнодорожной станции «Суджа» в Курской области. Следственный комитет завел дело после сброса украинскими боевиками взрывного устройства с дрона на людей в Курской области. Следственный комитет начал расследование после ранения журналиста агентства ТАСС украинскими военными в Курской области.

    9 августа 2025, 19:16 • Новости дня
    WSJ: ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства и Киев подготовили собственный вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине к ожидаемым переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские страны и власти в Киеве подготовили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к будущим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В статье The Wall Street Journal отмечается, что в разработке плана участвовали правительства Британии, Германии и Франции.

    Как отмечают источники издания, главной задачей было выработать «общую красную линию» вместе с Киевом для потенциальных переговоров.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Ранее СМИ писали, что Европа испугалась возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Сообщалось, что в Британии собираются провести экстренный саммит с участием европейских, американских и украинских представителей перед переговорами Путина и Трампа по украинскому конфликту.

    Сенатор Григорий Карасин обвинил Евросоюз в попытках препятствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий назвал решение Путина и Трампа встретиться на Аляске тупиковой ситуацией для Евросоюза.

    9 августа 2025, 13:00 • Новости дня
    Минобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
    Минобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 457 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 75 813 беспилотников, 625 ЗРК, 24 504 танка и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 318 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 356 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины был уничтожен на запорожском участке, где противник был перехвачен средствами ПВО.

    Ранее ВКС России сбили украинский Су-27 29 апреля. В 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    10 августа 2025, 03:16 • Новости дня
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешнюю линию боевого соприкосновения на Украине следует считать основой для обсуждения территориальных вопросов, заявили лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии в совместной декларации.

    Текст совместной декларации лидеров Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии опубликован после завершения встречи по Украине в резиденции главы МИД Великобритании Чивнинг-хаус под Лондоном, передает ТАСС.

    Во встрече в резиденции Чивнинг-хаус приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    В декларации подчеркивается недопустимость изменения международных границ с применением силы. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – говорится в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    10 августа 2025, 01:34 • Новости дня
    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    10 августа 2025, 02:53 • Новости дня
    Sunday Times сообщила о нежелании стран Европы отправлять войска на Украину

    Sunday Times: В Европе никто не хочет отправлять войска на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские государства сосредоточат усилия на развитии оборонной промышленности Украины, участники «Коалиции желающих» не хотят отправлять войска, пишет Sunday Times.

    Чиновник высокого ранга в Минобороны Великобритании заявил Sunday Times, что «никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине», передает ТАСС.

    По его словам, «важно обеспечить» боеспособность ВСУ. Газета уточняет, что речь идет не только о поставках систем ПВО или беспилотников. Европейские державы обсуждают возможность развития на Украине производства дальнобойных ракет и другого вооружения, чтобы Киев не зависел от других государств в их применении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    9 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    ПВО сбила 26 украинских беспилотников в семи регионах России

    Системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников в семи регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    ПВО уничтожила 26 беспилотников самолетного типа в семи регионах России, большая часть которых была перехвачена над Тульской и Брянской областями, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 18.00 до 20.00 мск средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    Из них семь аппаратов сбили над территорией Тульской области и столько же – над Брянской областью. В Краснодарском крае нейтрализовали четыре дрона, еще три – над Калужской областью. По два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря и в Орловской области, один аппарат сбили над Курской областью.

    Ранее системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников с Украины во второй половине дня.

    Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

    Российские средства ПВО утром уничтожили 21 украинский беспилотник.

    9 августа 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
    Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Яблоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Красного Лимана, Новоэкономического, Удачного и Родинского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований пари этом составили более 405 военнослужащих, шесть бронемашин, включая америкаснкий бронеавтомобиль MaxxPro, и три орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Новой Сечи, Пролетарского и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Волчанском, Чугуновкой и Тихого Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре артиллерийских орудия, склад с боеприпасами и шесть складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Новосергеевки Харьковской области, Торского, Новоселовки, Шандриголово и Масляковки ДНР.

    Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, пять бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV.

    Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, израильская радиолокационная станция RADA, три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Северска, Серебрянки, Клебан-Быка, Катериновки, Константиновки, Александро-Шультино и Иванополья ДНР.

    Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, две бронемашины и семь артиллерийских орудий, в том числе американскую 155 мм гаубицу М777.

    Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    9 августа 2025, 12:07 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили украинский Су-27 на запорожском фронте

    Российские системы ПВО сбили истребитель Су-27 ВСУ на запорожском фронте

    Российские системы ПВО сбили украинский Су-27 на запорожском фронте
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины уничтожен на запорожском участке, где противник был перехвачен средствами противовоздушной обороны России, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    На запорожском направлении был сбит украинский истребитель Су-27, передает РИА «Новости».

    Рогов сказал: «На запорожском фронте сбит истребитель ВСУ Су-27». Он пояснил, что вражеский самолет был перехвачен российской системой ПВО, однако судьба пилота пока остается неизвестной.

    Комментируя произошедшее, Рогов подчеркнул, что всех противников, которые приходят на южнорусские земли, ждет одна судьба, и такая ситуация повторялась и будет повторяться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребители Су-57 усилили атаки по позициям ВСУ с применением современного оружия, которое сложно обнаружить и перехватить.

    10 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО

    NYT: Страны Европы призвали США сохранить для Киева возможность вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители призвали США учесть их позицию, которая предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности и возможность вступить в НАТО, пишет New York Times.

    По данным New York Times, такая позиция была озвучена во время встречи европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Британии, передает ТАСС.

    Представители европейских стран заявили о необходимости обеспечить Украине гарантии безопасности и допустить возможность ее вступления в НАТО. В Евросоюзе подчеркнули, что даже если вступление Украины в НАТО сейчас «не представляется практичным», эта перспектива должна сохраняться.

    Европейские представители также настаивали, чтобы любые соглашения по урегулированию украинского кризиса не принимались без участия Киева и европейских стран.

    Кроме того, участники встречи требовали установления режима прекращения огня до начала переговоров по территориальным вопросам. По данным NYT, европейцы рассчитывают, что позиция будет учтена Вашингтоном на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих». Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    10 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Европа призвала Трампа вести переговоры с Россией «в условиях перемирия»

    Европейские лидеры призвали Трампа «защищать жизненные интересы Украины»

    Европа призвала Трампа вести переговоры с Россией «в условиях перемирия»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    Совместное заявление главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании опубликовано в преддверии встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Европейские лидеры настаивают, что дипломатическое решение должно учитывать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. «Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», – говорится в документе.

    Авторы документа полагают, что «значимые переговоры» возможны только при соблюдении перемирия или существенном снижении интенсивности боевых действий. Они также заявили, что «путь к миру на Украине не может решаться без Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Политолог Андрей Быстрицкий считает, что европейцы не желают прекращения боевых действий.

    10 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали приглашать наемников из Колумбии даже без военного опыта, чтобы восполнить небывалые потери личного состава.

    Масштаб потерь ВСУ вынудил командование снижать требования к колумбийцам, которые нанимаются для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости». Преподаватель юридического факультета Университета Росарио Марио Уруэнья Санчес заявил, что теперь в бригаде «Магура» опыт воинской службы для наемников не обязателен. «Требования минимальны. В бригаде «Магура» заявляют, что опыт воинской службы не обязателен, и постоянно снижают требования к кандидатам», – сообщил эксперт.

    Санчес отметил, что изначально ВСУ ценили профессиональные качества колумбийских наемников, однако после гибели и ухода опытных бойцов акцент сместился на количество. По словам эксперта, «по мере гибели профессионалов или их отъезда на другие конфликты ВСУ пришлось компенсировать их числом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью. Украинский военный рассказал о прибытии 2 тыс. колумбийских наемников в зону боевых действий. Власти Колумбии решили запретить наемничество своих граждан.

    10 августа 2025, 07:57 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на 10 августа российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, сбив 121 БПЛА над территорией 14 регионов и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны России.

    БПЛА самолетного типа были сбиты с 20.00 мск 9 августа до 06.10 мск 10 августа. Наибольшее число дронов было сбито над Краснодарским краем – 29 аппаратов. Над территорией Крыма сбито 15 беспилотников, над Брянской областью – 13, а над Белгородской – 12, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Также сообщается о поражении девяти летательных аппаратов над Воронежской областью, восьми – над Саратовской и еще восьми – над Ставропольским краем. В Калужской области сбито семь дронов, в Тульской – шесть, в Ростовской – пять, в Рязанской – четыре.

    Системами ПВО поражены два дрона над акваторией Азовского моря, по одному беспилотнику было уничтожено над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области во дворе жилого дома упал беспилотник. В результате происшествия погиб один человек.

    10 августа 2025, 05:07 • Новости дня
    В результате падения БПЛА у жилого дома в Саратовской области погиб человек
    В результате падения БПЛА у жилого дома в Саратовской области погиб человек
    @ Nikolay Titov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во дворе жилого дома в Саратовской области упал беспилотник, в результате погиб один человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    По предварительной информации, один человек погиб, также есть пострадавшие, они получают медицинскую помощь. Жители были эвакуированы, а пункт временного размещения развернут в ближайшей школе, сообщил губернатор в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки беспилотников на территории Саратовской области повреждено промышленное предприятие. Аэропорт Гагарин в Саратове ввел ограничения на прием и отправку рейсов.

    9 августа 2025, 19:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 35 беспилотников над пятью регионами России

    Системы ПВО сбили 35 украинских дронов в пяти российских регионах

    Tекст: Мария Иванова

    В течение второй половины дня системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников с Украины, из них 19 – над Краснодарским краем.

    В период с 15.30 до 18.00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    По информации Минобороны, атаки были отражены в нескольких регионах страны.

    Больше всего беспилотников – 19 – сбиты над Краснодарским краем. В Брянской области уничтожены девять аппаратов, еще четыре – над акваторией Азовского моря.

    В Калужской области силы ПВО нейтрализовали два беспилотника, и еще один был сбит в Московском регионе. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

    Ранее силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

    Российские средства ПВО утром уничтожили 21 украинский беспилотник.

    За ночь над Россией были нейтрализованы более 95 дронов ВСУ.

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил усиление атак украинских беспилотников на российские регионы.

    9 августа 2025, 22:40 • Новости дня
    Раскрыты данные командира бригады ВСУ, который «раздает» солдат

    ВС России получили контакты командира 156-й бригады ВСУ Гупалюка

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовые структуры сообщили о получении личных данных и телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрия Гупалюка, который прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям.

    Российские силовики сообщили о получении личных данных и номера телефона полковника Юрия Гупалюка, который командует 156-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. По данным силовых структур, Гупалюк занимался тем, что прикомандировывал своих солдат к другим подразделениям Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее силовики отмечали, что подразделения 156-й бригады действовали почти по всей Сумской области и понесли значительные потери на приграничных территориях.

    Силовики рассказали, что родственники погибших сообщают: их близкие оказались прикомандированы к 95-й, 82-й и 79-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. По их словам, Гупалюк фактически «раздает» бойцов другим командирам под видом командировок, а руководство ВСУ ограничило его полномочия, позволив только направлять личный состав «в командировку» на передовую. Таким образом, отправляемые на фронт солдаты часто оказываются на самой опасной линии боевого соприкосновения.

    Причины такого решения, отмечают в силовых структурах, неизвестны. Источники предполагают, что с первых дней на позиции в Сумской области Гупалюк проявил себя не лучшим образом, потерял значительную часть личного состава или не устроил командование оперативно-тактической группой «Сумы».

    В феврале 2025 года Гупалюк уже был отстранен от командования 33-й бригадой ВСУ. Силовики сообщили, что для родственников военнослужащих 156-й бригады теперь доступны контакты Гупалюка, и желающие могут обратиться к нему через специальный бот обратной связи «Сохрани себе жизнь», чтобы узнать судьбу своих близких.

    Ранее российские силовые структуры ликвидировали более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников под Сумами.

    Украинские военные в районе Юнаковки на Сумском направлении отказались участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании.

    В ходе ожесточенных боев за Варачино украинская армия потеряла подразделения элитных бригад и штурмового полка, понеся значительные потери.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации