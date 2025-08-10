Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.11 комментариев
СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
Следствие выявило имя украинского командира, которого подозревают в организации обстрелов Шебекинского района, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили в СК.
Главное военное следственное управление Следственного комитета России установило личность командира ВСУ, отдававшего приказы обстреливать Шебекинский район Белгородской области, передает ТАСС. Ведомство объявило, что уголовное дело возбуждено в отношении подполковника Виталия Нащубского, который командует 2-м механизированным батальоном 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
«Возбуждено уголовное дело в отношении командира 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Виталия Нащубского, подозреваемого в совершении террористического акта в Шебекинском районе Белгородской области (пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)»,– сообщили в Следственном комитете.
