Правительство ввело новый класс для полетов беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярев

Класс H будет действовать на высотах от нуля до 150 м от поверхности земли или воды, а также на специальных маршрутах для дронов ниже 3050 м, передает ТАСС.

Росавиация займется публикацией сведений о маршрутах и условиях использования воздушного пространства для беспилотных систем.

В кабмине подчеркнули, что это решение принято по поручению президента России Владимира Путина и направлено на развитие гражданской беспилотной авиации.

Введение нового класса пространства должно повысить безопасность полетов и поддержать развитие отрасли беспилотников в гражданском секторе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил поручение по развитию нормативной базы для беспилотных авиационных систем.