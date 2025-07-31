Утвержден перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам России

Tекст: Дарья Григоренко

Поручения направлены на реализацию мероприятий, которые позволят достичь национальных целей развития России на период до 2030 года и в дальнейшем – до 2036 года, говорится на сайте Кремля.

В числе ключевых задач – доработка нормативно-правовой базы для национальных и федеральных проектов, учет анализа Счетной палаты по итогам реализации нацпроектов в 2019–2024 годах и утверждение новых методик расчета целевых показателей.

Как отмечается в поручениях, к 1 сентября 2025 года должны быть обновлены значения целевых показателей Единого плана по достижению национальных целей и национальных проектов с учетом результатов за 2024 год и первое полугодие 2025 года. К 31 декабря 2025 года нужно согласовать национальные проекты со Стратегией пространственного развития, по необходимости внеся правки в паспорта проектов и план реализации Стратегии.

Правительство должно обеспечить необходимое финансирование нацпроектов при формировании федерального бюджета на 2026–2028 годы, а также доработать проекты, связанные с технологическим лидерством страны. Особое внимание уделено комплексной оценке технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики и запуску программ поддержки размещения акций российских компаний, прежде всего малых технологических компаний.

Среди других поручений – завершение формирования нацпроекта по технологическому обеспечению биоэкономики, развитие нормативной базы для беспилотных авиационных систем, а также увеличение экспорта и создание единой системы идентификации беспилотников. Отдельный блок посвящен развитию Дальнего Востока и Арктики: до 5% расходов госпрограмм должны быть направлены на долгосрочные планы комплексного развития этих регионов.

Совместно с комиссиями Госсовета поручено проанализировать эффективность региональных программ повышения рождаемости, предложить дополнительные меры демографической политики, а также обеспечить достижение целей нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Предусмотрена также доработка механизмов поддержки многодетных семей, повышение доступности первичной медицинской помощи и снижение административной нагрузки на педагогов.

Правительству совместно с «Народным фронтом «За Россию» поручено внедрить механизмы вовлечения граждан и органов общественного самоуправления в реализацию нацпроектов, а также определить единый стандарт поддержки многодетных семей и меры по развитию врачей общей практики. Кроме того, федеральные органы власти должны до 1 марта 2026 года отчитаться о внедрении новых технологических решений по своим направлениям, указав эффективность, объемы финансирования и используемые экспериментальные правовые режимы. Ответственными за выполнение поручений назначены главы правительства, профильных министерств и руководители федеральных органов исполнительной власти.

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