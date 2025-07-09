В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?9 комментариев
МИД рекомендовал россиянам взвешивать риски поездки в Иран
Официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала гражданам России взвешивать целесообразность поездок в Иран.
В комментарии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что в настоящее время отмечается открытие воздушного пространства Ирана и восстановление международного авиасообщения, в том числе через Тегеран, на фоне определенной стабилизации обстановки. При этом консульский отдел российского посольства в Тегеране уже работает в штатном режиме.
«Вместе с тем с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендуем россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран, проявлять осмотрительность и осторожность, следить за сообщениями/предупреждениями местных властей, а также российских загранучреждений», – подчеркнула дипломат.
Представитель МИД обратила внимание на важность следить за текущей информацией и соблюдать меры предосторожности при нахождении в регионе.
После атаки Израиля на Иран 13 июня МИД России призвал воздержаться от поездок в Израиль и Иран.
На прошлой неделе посольство России заявило об отсутствии препятствий для поездок россиян в Израиль.
Сообщалось, что туроператоры понесли убытки из-за необходимости организовывать дополнительные расходы на билеты, размещение и возврат средств туристам, оказавшимся в сложной ситуации из-за военных действий на Ближнем Востоке.