Подсчитаны потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана

Потери российских туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана достигли 300 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Ущерб российских туроператоров от конфликта между Израилем и Ираном достиг 300 млн рублей, сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что основные потери связаны с расходами на приобретение новых авиабилетов для транзитных пассажиров, находившихся на Мальдивах, Шри-Ланке и других островах Южной и Юго-Восточной Азии, следующих через Катар или ОАЭ в Россию.

Компании также оплачивали проживание туристов в отелях, переселяли постояльцев, предоставляли трансферы и возвращали средства за аннулированные туры.

Глава АТОР отметила, что речь идет о нескольких десятках тысяч пассажиров, среди которых непосредственно семь тысяч являются клиентами туроператоров, и их вопросы решались в круглосуточном режиме.

Военные действия между Израилем и Ираном сопровождались авиаударами по ядерным объектам, участием США и взаимными ракетными обстрелами, что осложнило транзит российских туристов через ближневосточные страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ожидает возобновления прямых рейсов Red Wings из России в Эйлат в марте-апреле.

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