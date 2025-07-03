Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Посольство России заявило об отсутствии препятствий для поездок россиян в Израиль
Посольство России сообщило о стабилизации ситуации для поездок в Израиль
Российские граждане могут посещать Израиль без ограничений после стабилизации обстановки, однако рекомендуется избегать районов у границ с Сирией, Ливаном и сектором Газа.
Об этом сообщило посольство России в Израиле, передает ТАСС. На официальном сайте диппредставительства опубликовано заявление о том, что на фоне относительной стабилизации ситуации препятствий для посещения Израиля россиянами в настоящее время не наблюдается.
Вместе с тем гражданам России, находящимся в Израиле, рекомендуется воздерживаться от посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном. Также в посольстве советуют избегать окрестностей сектора Газа.
В своем заявлении представители дипмиссии отметили, что ситуация может измениться, и призвали следить за официальной информацией.
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