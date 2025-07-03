Посольство России заявило об отсутствии препятствий для поездок россиян в Израиль

Посольство России сообщило о стабилизации ситуации для поездок в Израиль

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщило посольство России в Израиле, передает ТАСС. На официальном сайте диппредставительства опубликовано заявление о том, что на фоне относительной стабилизации ситуации препятствий для посещения Израиля россиянами в настоящее время не наблюдается.

Вместе с тем гражданам России, находящимся в Израиле, рекомендуется воздерживаться от посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном. Также в посольстве советуют избегать окрестностей сектора Газа.

В своем заявлении представители дипмиссии отметили, что ситуация может измениться, и призвали следить за официальной информацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, туроператоры понесли убытки из-за необходимости организовывать дополнительные расходы на билеты, размещение и возврат средств туристам, оказавшимся в сложной ситуации из-за военных действий на Ближнем Востоке.