Эксперты указали на основы электорального суверенитета России

Политолог Асафов: Общественное наблюдение – важная составляющая легитимности выборов

Tекст: Олег Исайченко

«Легитимность выборов в России обуславливается их прозрачностью, честностью и доступностью волеизъявления. Все это повышает доверие россиян не только к электоральным процедурам, но и к самой власти», – пояснил Александр Асафов, первый замглавы комиссии Общественной палаты России (ОП) по общественной экспертизе законопроектов.

«Общественное наблюдение – важная составляющая легитимности в глазах избирателей, многие из которых выражают желание лично поучаствовать в процессе. Согласно данным ВЦИОМ, больше 60% россиян связывают работу наблюдателей с честностью выборов», – отметил он. Аналитик сообщил, что накануне ОП подписала соглашение с 61 общественным объединением и НКО для контроля за ходом голосования гражданскими наблюдателями.

«Создана мониторинговая рабочая группа, которая теперь будет заниматься анализом избирательного процесса не только в дни голосования и по итогам, но и на всех стадиях выборов», – добавил Александр Брод, член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Он также рассказал, что днем ранее в рамках совещания в ОП участникам раздали «Кодекс этики общественного наблюдателя».

Документ включает в себя следующие принципы: наблюдение носит политически нейтральный и беспристрастный характер и основывается на использовании объективной, достоверной и проверенной информации, наблюдатели руководствуются принципами честности, добросовестности, уважения прав и законных интересов участников выборов, а выводы и рекомендации свободно предоставляются общественности и СМИ.

«Наши наблюдатели формируют здоровую, открытую, правовую, комфортную среду, удобную для наших избирателей», – подчеркнул Брод.

Избирательное право России постоянно совершенствуется для повышения удобства и легитимности электоральных процессов, согласилась Алена Булгакова, глава комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

«Проводя масштабную подготовку общественных наблюдателей в регионах и оценивая ход избирательного процесса, мы опираемся на законодательство и учитываем актуальные поправки. Эти нововведения точечно дополняют действующие нормы для того, чтобы выборы были более удобными и понятными для всех участников», – сказала она.

Эксперты резюмировали: благодаря всем вышеназванным факторам – прозрачности избирательных процедур для всех участников, общественному наблюдению и доступности участия в выборах – Россия в полной мере обладает электоральным суверенитетом.

В Единый день голосования в сентябре пройдет около 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Будут проголосованы 47 тыс. депутатских мандатов и должностей. Принять участие в выборах смогут 55 млн избирателей.