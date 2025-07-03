ЦБ решил ограничить срок действия карт с истекшим сроком

Tекст: Елизавета Шишкова

Центральный банк собирается установить ограничение на период использования банковских карт, у которых закончился срок действия, передает РБК. Об этом на Финансовом конгрессе в Петербурге заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

По ее словам, ранее решение о продлении сроков действия карт было принято совместно с рынком, чтобы граждане могли продолжать пользоваться ими в сложных условиях 2022 года. Однако сейчас ситуация изменилась, банки постепенно заменяют карты с истекшим сроком, и их количество снижается.

«Срок действия карты – это один из элементов, который препятствует фродным операциям. Мы сейчас рассматриваем вопрос ограничения этого срока. Необходимость в продлении отпадает, и заранее будет объявлен срок, чтобы банки успели завершить обслуживание таких карт», – сообщила Бакина.

Таким образом, регулятор рассчитывает повысить безопасность платежной системы и сократить возможности мошенников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг с июня 2025 года получил право приостанавливать частые мелкие переводы на банковские карты россиян на срок до десяти дней при подозрении в сомнительных операциях.