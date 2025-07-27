Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с юбилеем декларации о дружбе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между двумя странами, сообщает ТАСС. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что этот документ положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии, а также создал условия для качественного наращивания диалога и сотрудничества по ключевым направлениям.

Путин выразил уверенность, что совместные усилия России и Киргизии обеспечат дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений, а также позволят укрепить взаимодействие в рамках таких организаций, как ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС. Президент подчеркнул: «Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения безопасности, стабильности и благополучия на евразийском пространстве».

В завершение российский лидер пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а гражданам Киргизии – мира и процветания. Декларация о вечной дружбе между Россией и Киргизией была подписана 27 июля 2000 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Кремле. Путин выразил благодарность Киргизии за предоставление русскому языку особого статуса. Садыр Жапаров отметил успешное многоплановое сотрудничество между странами и полное взаимное доверие.