Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Названы возможные причины взрыва газа в Саратове
Источник: Взрыв в Саратове мог случиться из-за неисправного оборудования
Взрыв в жилом десятиэтажном доме в Саратове мог произойти из-за утечки газа, которая случилась из-за неисправного оборудования или неправильной эксплуатации, сообщил источник в оперативных службах.
Возможной причиной утечки и последующего взрыва газа в жилом доме Саратова стала неисправность газового оборудования или его неправильное использование, сказал собеседник ТАСС.
В оперативных службах сообщили, что рассматриваются все возможные версии случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об утечке газа как о возможной причине взрыва. Число жертв взрыва выросло до четырех.