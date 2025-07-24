В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.5 комментариев
Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за рекламу VPN
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN-сервисов
Законопроект предусматривает внесение новой статьи 13.53 в Кодекс РФ об административных правонарушениях, передает ТАСС.
Согласно документу, гражданам будет грозить штраф от 3 до 5 тыс. рублей за умышленный поиск экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень. Ответственность также распространяется на рекламирование программно-аппаратных средств доступа к запрещенным ресурсам, включая VPN.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроекты о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что наказание будет применяться только к тем, кто осознанно ищет такую информацию, зная о ее наличии в реестре Минюста.