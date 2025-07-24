FT объяснила влиянием Рубио жесткую позицию Трампа в отношении к России

Tекст: Ирма Каплан

«Метаморфозы, происходящие с Рубио, отражают то, как изменилось представление Америки о своем месте в мире при президенте Дональде Трампе. Страна, которая была стержнем послевоенного международного порядка, впала в изоляционизм под лозунгом «Америка прежде всего», характеризующийся пренебрежением к многосторонним институтам и традиционным союзникам, а также сугубо прагматичным подходом Трампа к внешней политике», – пишет Financial Times (FT).

Газета пишет, что именно Рубио ответственен за увольнения и кадровые метаморфозы в Госдепартаменте, он же фактически закрыл радиостанцию «Голос Америки*» и все дальше удалялся от принципов, которые когда-то отстаивал.

Будучи сенатором, Рубио был ярым сторонником американской помощи за рубежом, давних альянсов Вашингтона и силы американской дипломатии как фактора добра в мире, отмечает FT.

Однако с тех пор он проникся идеологией Трампа с ее изоляционизмом, нетерпимостью к иностранной помощи и стремлением резко сократить федеральную рабочую силу, все резко изменилось.

В свою очередь, союзники утверждают, что в ключевых моментах Рубио удивительно последователен.

«По их словам, он не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их, влияя на Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла», – сказано в статье.

Один из друзей Рубио и его бывший помощник заявил: что касается Китая, России, Украины и Ирана, то мы видим, как американская внешняя политика обретает новые силы, а роль Америки в мире восстанавливается. Во многом это происходит благодаря консультациям на высоком уровне, которые госсекретарь ежедневно проводит с президентом и остальными членами администрации, сказал он.

FT указывает на то, что человек, которого Трамп высмеивал, называя «маленьким Марко», во время праймериз Республиканской партии в 2016 году, теперь, пожалуй, является самым влиятельным министром в правительстве США.

Помимо должности госсекретаря, он также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, исполняющего обязанности администратора Агентства США по международному развитию и исполняющего обязанности главы Национального управления архивов и документации, напоминает газета.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.