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Россия и Белоруссия запустили пилотный проект по мониторингу воды в Днепре
Специалисты Росатома и белорусского Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК) запустили пилотный проект по круглосуточному мониторингу воды в Днепре, сообщили в Минприроды республики.
Проект ориентирован на круглосуточный мониторинг качества воды, снижение антропогенной нагрузки на реку, а также совершенствование управления водными ресурсами бассейна Днепра, рассказали в белорусском ведомстве.
«В режиме реального времени данные будут поступать в Республиканский центр аналитического контроля, где при необходимости будут принимать меры оперативного реагирования на изменения», – пояснили в Telegram-канале Минприроды Белоруссии.
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