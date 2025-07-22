Суд приговорил литовца к 23 годам за осквернение захоронения под Курском

Tекст: Евгения Караваева

Слушание дела гражданина Литовской Республики Валдаса Барткевичюса (внесен в перечень экстремистов и террористов в России) проходило в заочной форме и в открытом режиме, сообщает ТАСС.

Суд назначил обвиняемому 23 года лишения свободы, из которых первые пять лет он должен отбыть в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима, с дополнительным пятилетним запретом на администрирование интернет-сайтов.

Вынесенный приговор будет исчисляться с момента задержания Барткевичюса при пересечении границы России или его экстрадиции. Суд признал литовца виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области и других преступлениях террористической направленности.

Защита заявила, что решение суда будет обжаловано, настаивая на полном оправдании Барткевичюса. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, Барткявичюс лишился финансовой поддержки от спонсоров за осквернение мемориала в Курской области, что сказалось на его деятельности по закупке транспорта для ВСУ.