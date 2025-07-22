А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Суд приговорил литовца к 23 годам за осквернение захоронения под Курском
Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор жителю Литвы, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области.
Слушание дела гражданина Литовской Республики Валдаса Барткевичюса (внесен в перечень экстремистов и террористов в России) проходило в заочной форме и в открытом режиме, сообщает ТАСС.
Суд назначил обвиняемому 23 года лишения свободы, из которых первые пять лет он должен отбыть в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима, с дополнительным пятилетним запретом на администрирование интернет-сайтов.
Вынесенный приговор будет исчисляться с момента задержания Барткевичюса при пересечении границы России или его экстрадиции. Суд признал литовца виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области и других преступлениях террористической направленности.
Защита заявила, что решение суда будет обжаловано, настаивая на полном оправдании Барткевичюса. Решение пока не вступило в законную силу.
Напомним, Барткявичюс лишился финансовой поддержки от спонсоров за осквернение мемориала в Курской области, что сказалось на его деятельности по закупке транспорта для ВСУ.