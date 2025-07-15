Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
В ООН заявили о фиксации новых фактов пыток российских военнопленных на Украине
В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжают беседы с российскими военнопленными, фиксируются новые случаи пыток со стороны киевского режима, сообщили в самом управлении.
«Мы также продолжаем проводить беседы с российскими военнопленными, удерживаемыми Украиной, документируя использование неофициальных мест содержания под стражей, а также случаи пыток и жестокого обращения на ранних этапах плена», – цитирует сообщение ООН ТАСС.
До этого в УВКПЧ заявили о казни 26 небоеспособных человек, включая российских военнопленных, украинскими военными с февраля 2022 года.
Также в ООН указывали, что с 24 февраля 2022 года по меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению.