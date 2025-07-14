Сара Вагенкнехт призвала отменить санкции и восстановить «Северный поток»

Вагенкнехт призвала восстановить «Северный поток» и отменить санкции против России

Tекст: Вера Басилая

Вагенкнехт призвала восстановить газопровод «Северный поток» и отменить санкции против России, передает РИА «Новости».

Она заявила, что Германия и Европа должны избавиться от энергетической и цифровой зависимости от США, а первым шагом в этом направлении считает отмену антироссийских санкций и восстановление поставок по «Северному потоку».

Вагенкнехт отметила, что введение пошлин со стороны США ударит по германской и европейской промышленности, приведет к потере рабочих мест и ухудшению экономики Германии.

По словам политика, такие меры Вашингтона стали «приятной благодарностью» за повышение военных расходов странами НАТО по требованию Дональда Трампа и отказ ЕС от цифрового налога, который мог бы усилить европейские IT-компании в конкуренции с американскими.

Вагенкнехт иронично заявила, что, возможно, эти пошлины введены из-за того, что власти Германии и ЕС добиваются прекращения поставок дешевого российского газа, чтобы заменить его американским фрекинг-газом, который она назвала дорогим и вредным для экологии.

Политик подчеркнула, что считает необходимым положить конец «покорности» и призвала к появлению суверенных политиков, способных защищать национальные интересы экономики и граждан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС продолжит переговоры с США, но готов ввести контрмеры с 1 августа, если договоренности не будут достигнуты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30% пошлины на товары из Евросоюза с первого августа.

После этого Еврокомиссия представила странам Евросоюза перечень американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины на сумму 70 млрд евро.