США выдворили из страны рекордное число маленьких детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рекордное число решений о депортации детей младше одиннадцати лет было принято судами США в апреле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. По данным исследовательского центра TRAC при Сиракузском университете, таких решений было 8317, что стало максимальным показателем за более чем 35 лет ведения статистики.

С момента инаугурации Дональда Трампа в январе суды США постановили выдворить свыше 53 тыс. несовершеннолетних мигрантов, среди которых около 15 тыс. детей младше четырех лет и 20 тысяч – в возрасте от четырех до одиннадцати лет.

Большинство этих детей, как отмечают в TRAC, не имеют юридических представителей и вынуждены самостоятельно участвовать в судебных слушаниях, зачастую не понимая сути происходящего. Специалисты связывают резкое увеличение числа депортаций с изменениями в политике – ускоренным рассмотрением дел и сокращением программ юридической помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию мигрантов наносит ущерб Соединенным Штатам. Администрация США обсуждает идею отправки депортируемых мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, в том числе в Ливию и Молдавию, возможно, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп во время своего президентства депортировал более 100 тыс. мигрантов из США.