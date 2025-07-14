Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
ФСИН опровергла угрозу безопасности бывшему полковнику МВД Захарченко
Сообщения о том, что жизнь бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взятки в 1,4 млрд рублей, якобы находится под угрозой, не соответствуют действительности, сообщили во ФСИН России.
Личная безопасность осужденного обеспечивается согласно статье 13 Уголовно-исполнительного кодекса, подчеркнули во ФСИН, передает ТАСС.
Там добавили, что условия содержания Захарченко соответствуют всем установленным нормам, а его права и законные интересы не нарушались.
Во ФСИН добавили, что со стороны администрации учреждения или других заключенных на осужденного не оказывается никакого морального либо физического давления. Все меры по обеспечению безопасности соблюдаются строго в рамках закона.
Ранее сообщалось, что суд якобы запретил переводить Захарченко в другую колонию из-за существующей угрозы его жизни. Заявление в суд о переводе в другую колонию подала мать Захарченко.