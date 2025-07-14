ФСИН заявила об угрозе жизни осужденному за взятки экс-полковнику МВД Захарченко

Tекст: Вера Басилая

Заявление в суд о переводе в другую колонию подала мать Захарченко. По ее словам, она лишена возможности приезжать к сыну на свидания из-за того, что расстояния в 600 км между колонией, где содержится Захарченко, и ее местом жительства, передает ТАСС.

В решении суда говорится, что угроза личной безопасности осужденному Захарченко сохраняется, поэтому удовлетворить заявление пока невозможно. Также в документе уточняется, что осужденному предоставляются свидания с супругой, и телефонные звонки с близкими родственниками.

Ранее в ФКУ ИК-5 УФСИН по Мордовии сообщили, что Захарченко признан нарушителем порядка из-за неоднократных дисциплинарных взысканий.

Напомним, в августе 2023 года Мосгорсуд признал законным приговор Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года за по делу о злоупотреблении полномочиями.