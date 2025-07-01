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Россиянин погиб в горах Таджикистана
Российский парапланерист погиб в горах Таджикистана
В труднодоступной горной местности республики при падении параплана погиб гражданин России, тело обнаружили спустя несколько дней после трагедии.
Трагедия произошла 23 июня в селе Аракчин сельской общины Чорбог Варзобского района, сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана в своем Telegram-канале.
Летательный аппарат россиянина вышел из строя, после чего он упал в труднопроходимую местность и погиб на опасном участке, рассказали в ведомстве. Погибший - военнослужащий 201-й российской военной базы, расположенной в республике. .
Звонок о происшествии поступил в КЧС только 26 июня, после чего спасатели начали поиски. Тело погибшего передали родственникам и соответствующим органам. Операцию проводили с применением альпинистского снаряжения под руководством полковника Курбонзоды Иззата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во время горного марафона на 100 км в Домбае 38-летний Михаил Морозенко из Красноярска погиб, сорвавшись с ледника после преодоления первых десяти километров дистанции.
А в Ирбите во время тренировочного заезда на соревнованиях по мотокроссу погиб чемпион России Руслан Козуб.