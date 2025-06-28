Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.3 комментария
Чемпион России по мотокроссу Козуб погиб во время тренировочного заезда в Ирбите
В Ирбите во время тренировочного заезда на соревнованиях по мотокроссу погиб чемпион России Руслан Козуб, судьба предстоящих гонок остается под вопросом.
Чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб погиб во время тренировочного заезда в Ирбите, передает Ura.ru.
Как сообщили очевидцы, трагедия произошла в результате столкновения двух мотоциклов. Второй участник экипажа Александр Пупышев был госпитализирован.
Организаторы мотокросса сейчас обсуждают, состоится ли второй этап чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с коляской, который был намечен на 28 и 29 июня.
Ранее в Башкирии чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в дорожно-транспортном происшествии.
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