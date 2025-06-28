Чемпион России по мотокроссу Козуб погиб во время тренировочного заезда в Ирбите

Tекст: Вера Басилая

Чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб погиб во время тренировочного заезда в Ирбите, передает Ura.ru.

Как сообщили очевидцы, трагедия произошла в результате столкновения двух мотоциклов. Второй участник экипажа Александр Пупышев был госпитализирован.

Организаторы мотокросса сейчас обсуждают, состоится ли второй этап чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с коляской, который был намечен на 28 и 29 июня.

Ранее в Башкирии чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Спортсмен из Красноярска погиб во время горного забега в Домбае.

В Псковской области во время ралли «Пушкинские Горы» произошла авария, в результате которой погиб штурман экипажа.

