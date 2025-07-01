Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.22 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с врио губернатора Тамбовской области Первышовым
Президент Владимир Путин намерен провести встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Первышов выступит с докладом у президента, пояснил Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что встреча состоится в Кремле, крупных публичных мероприятий у Путина на вторник не намечено.
Ранее Первышов был краснодарским мэром, в 2022 году, будучи депутатом Госдумы, он ушел на СВО. После этого он стал участником программы «Время героев». Позже по предложению президента он стал врио губернатора Тамбовской области.