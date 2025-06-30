Объявлено об отмене санкций США против Сирии

Трамп в ближайшие часы подпишет отмену санкций против Сирии

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, президент США Дональд Трамп в течение нескольких часов подпишет указ об отмене санкционного режима против Сирии, передает ТАСС.

Президентский указ направлен на ликвидацию санкционной программы, что, по словам Ливитт, должно способствовать продвижению Сирии к стабильности и миру.

В то же время Ливитт подчеркнула, что рестрикции, введенные ранее против бывшего президента Сирии Башара Асада и его ближайших соратников, останутся в силе. По ее словам, администрация решительно намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон вывел из Сирии около 500 военнослужащих и отказался от трех военных объектов, передав один из них курдским силам.

Брюссель сменил тактику в Сирии накануне ожидаемого кризиса власти, а бывшие союзники Запада начали выступать против нового сирийского правительства. Евросоюз снял экономические ограничения, ранее введенные в отношении Сирии.