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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    25 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

    6 комментариев
    30 июня 2025, 21:48 • Новости дня

    Объявлено об отмене санкций США против Сирии

    Трамп в ближайшие часы подпишет отмену санкций против Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент вскоре намерен отменить санкционную программу в отношении Сирии, однако ограничения в отношении Башара Асада и его окружения сохранятся.

    Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, президент США Дональд Трамп в течение нескольких часов подпишет указ об отмене санкционного режима против Сирии, передает ТАСС.

    Президентский указ направлен на ликвидацию санкционной программы, что, по словам Ливитт, должно способствовать продвижению Сирии к стабильности и миру.

    В то же время Ливитт подчеркнула, что рестрикции, введенные ранее против бывшего президента Сирии Башара Асада и его ближайших соратников, останутся в силе. По ее словам, администрация решительно намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон вывел из Сирии около 500 военнослужащих и отказался от трех военных объектов, передав один из них курдским силам.

    Брюссель сменил тактику в Сирии накануне ожидаемого кризиса власти, а бывшие союзники Запада начали выступать против нового сирийского правительства. Евросоюз снял экономические ограничения, ранее введенные в отношении Сирии.

    30 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Прошедший саммит НАТО стал посмешищем, отмечает портал Strategic Culture, указывая на то, как подхалимаж европейцев обслуживал дядюшку Сэма, любовно названному «папочкой», который даже позволил появиться на мероприятии вечно просящему денег главе киевского режима.

    «На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного военного косплея, что еще раз указывает на то, что организаторы НАТО решили уделить приоритетное внимание подхалимажу перед Трампом», – говорится в статье Strategic Culture.

    Издание едко замечает, что «европейские подхалимы из НАТО» даже преуменьшили обычные просьбы об увеличении военной помощи Украине, зная, что это раздражает Трампа с его навязчивой идеей сократить денежные потери из-за неудавшейся опосредованной войны против России, пишет издание.

    В этот раз конфликт на Украине был лишь второстепенным вопросом, тогда как стремление во всем угодить американскому гостю, подлизавшись к его самолюбию, стало центральной задачей для всех. И у них получилось.

    «Получив еще больше денег от европейских налогоплательщиков, Трамп покинул саммит НАТО с новым, счастливым взглядом на организацию. Он отказался от своих прежних претензий к европейским «нахлебникам» и подтвердил приверженность США пункту о совместной обороне альянса», – иронизирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

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    30 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста, сообщило агентство ISNA.

    По данным ISNA, причиной стала официальная поддержка Киевом израильских ударов по территории Ирана, передает ТАСС.

    Передавая ноту, Фарсаи отметил, что действия украинских властей, поддержавших военную агрессию Израиля, фактически означают игнорирование международно-правовых обязательств. В частности, он указал на нарушение принципов Устава ООН и четырех Женевских конвенций.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана.


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    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    30 июня 2025, 05:27 • Новости дня
    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии
    @ Pool / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После летних каникул Королевская семья вернется к своим обязанностям в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа в Британию, а герцогиня Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме, пишет Mirror.

    Ранее в этом месяце Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз «с нетерпением ждет» визита лидера США в конце года. Государственный визит Трампа планируется с тех пор, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением, пишет Mirror.

    По данным таблоида, Трамп просто очарован принцем Уильямом с тех пор, как в 2024 году повстречался с ним в Париже на открытии собора Парижской Богоматери.

    Бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что Уильям, возможно, вместе с Кейт, сыграют важную королевскую роль во время визита Трампа, что «сотворит чудеса британской дипломатии».

    «Изюминкой на торте для Дональда Трампа, конечно же, будет присутствие принцессы Уэльской на некоторых мероприятиях и на государственном обеде. Это будет зависеть от ее здоровья. Но я уверена, что и Уильям, и Кейт понимают необходимость потешить самолюбие президента США, и они будут играть в этом как можно более заметную роль», – добавила Бонд.

    По ее словам, премьер Британии Стармер должен приложить все усилия, чтобы сохранить добрые отношения между странами-союзниками, несмотря на дерзкие заявления Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. В ход идут все методы, в том числе очарование монархией, чтобы Карл III мог донести до американского лидера, что захватывать Канаду не надо.

    Когда Трампу впервые сообщили, что он посетит Великобританию с государственным визитом во второй раз, король в письме приглашал его на неофициальную встречу в Шотландии перед государственным визитом.

    Теперь это решение отложено. После переговоров между обеими сторонами источники подтвердили, что из-за занятости короля и президента США они не смогут встретиться неофициально летом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, принц Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей, которая устроила рассылку для желающих за кругленькую сумму посмотреть на принца или познакомиться с ним и герцогиней Кейт.

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    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

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    29 июня 2025, 23:41 • Новости дня
    Military.com узнал о новой доктрине армии США против небритых служащих

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая доктрина, которая может быть утверждена в ближайшее время, требует от служащих американской армии быть начисто выбритыми, а если этого не происходит, придется объяснить причину, и если она медицинского характера, служащему окажут лечение.

    Новая армейская доктрина США запретит постоянный отказ от бритья и потребует от медицинского персонала разработки официальных планов лечения военнослужащих с заболеваниями кожи, узнал портал Military.com.

    Солдаты с проблемной кожей могут быть направлены на лазерное лечение.

    «Те, кто нуждается в освобождении от бритья более чем на 12 месяцев в течение двухлетнего периода, могут быть уволены из армии. Подразделения вооруженных сил также будут обязаны повторно ознакомить личный состав со стандартами ухода за собой в течение 90 дней после введения этой доктрины», – сказано в материале.

    В статье указывается на то, что чаще всего кожными заболеваниями страдают чернокожие военнослужащие и новая доктрина может привести к расистскому исключению их из рядов американской армии.

    Пентагон может оплатить лазерное лечение бойца, но это может стоить тысячи долларов на одного солдата, в зависимости от количества необходимых сеансов. Неясно, скольким солдатам потребуется эта процедура.

    По оценкам Американского остеопатического колледжа дерматологии, до 60% чернокожих мужчин страдают кожными заболеваниями. Лазерное лечение может привести к образованию рубцов и изменению пигментации кожи.

    По мнению одного из старших унтер-офицеров, в этой статье доктрины высок процент расовой подоплеки, потому что никакой тактической причины в этом нет.

    «Вы можете быть невероятным профессионалом и с растительностью на лице», – сказал офицер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в январе подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации. Он также распорядился уволить в течение месяца из ВС США трансгендеров.

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    30 июня 2025, 03:07 • Новости дня
    Трамп заявил о найденном «очень состоятельном покупателе» для TikTok
    Трамп заявил о найденном «очень состоятельном покупателе» для TikTok
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что нашел очень состоятельных покупателей для TikTok, которых он назовет недели через две.

    «Это группа очень богатых людей... Я думаю, мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, полагаю, что председатель Си сможет это сделать»,  – цитирует Трампа Yahoo News.

    В прошлом году TikTok было приказано найти нового владельца для своей деятельности в США или столкнуться с запретом после того, как политики заявили об опасениях, что конфиденциальные данные об американцах могут быть переданы китайскому правительству.

    Владелец видеоприложения Bytedance неоднократно отрицал подобное.

    Первоначально крайний срок для поиска покупателя был 19 января, и многие пользователи были шокированы, когда приложение «отключилось» на несколько часов в этот день, но затем было восстановлено.

    Однако президент США несколько раз продлевал срок. Последнее продление было 19 июня, когда он подписал указ о переносе его на 17 сентября.

    Последние комментарии Трампа говорят о том, что несколько человек объединяются, чтобы взять под контроль приложение в США.

    Среди тех, кто, по слухам, может стать потенциальными покупателями, значатся суперзвезда YouTube Mr Beast, американский стартап поисковой системы Perplexity AI и Кевин О'Лири – инвестор из Shark Tank (американская версия Dragons' Den).

    В апреле Bytedance заявила, что все еще ведет переговоры с правительством США, но существуют «разногласия по многим ключевым вопросам».

    Считается, что китайскому правительству придется одобрить любое соглашение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, итальянский блогер Хаби Лейм был задержан в аэропорту Лас-Вегаса, когда обнаружилось, что он нарушил правила пребывания по визе.

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    30 июня 2025, 03:38 • Новости дня
    WSJ узнала о большом влиянии на Трампа сенатора Грэма

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Дональда Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики, пишет WSJ.

    «Линдси Грэм хотел, чтобы президент Трамп нанес удар по Ирану. Это желание резко расходилось со взглядами многих людей в окружении президента, которые призывали его держаться подальше от конфликта. Но республиканец из Южной Каролины считал, что у США есть небольшой шанс подорвать ядерные амбиции Тегерана и предотвратить катастрофическую гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке, о которой он предупреждал», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В статье отмечается, что Грэму, чтобы убедить Трампа, пришлось обратиться к одному из безотказных методов, которые он выработал за время бурной почти десятилетней дружбы, в течение которой мир и ссоры сменяли друг друга.

    «Грэму пришлось воззвать к желанию Трампа заслужить доверие», – раскрывает газета секрет сенатора.

    WSJ пишет, что накануне авиаудара по ядерному центру Ирана Трамп и Грэм играли в гольф, что последний так же использовал в своих интересах. Он постоянно давил на то, что у Трампа есть шанс смыть позорное пятно от предшественника Джо Байдена и вывода войск США из Афганистана. Грэм призывал Трампа сделать это и тот не устоял.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром, пишет WP.


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    30 июня 2025, 00:43 • Новости дня
    Иран в ООН пообещал продолжить обогащение урана

    Tекст: Ирма Каплан

    Обогащение урана в Иране никогда не прекратится, заявил постпред страны при ООН Амир-Саид Иравани, добавив, что Тегеран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция Трампа – это не переговоры».

    Представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил в воскресенье, что его страна имеет право обогащать уран и «никогда не прекратит» делать это.

    «Обогащение урана – это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право», – сказал Иравани в интервью CBS News.

    Он добавил, что Иран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция – это не переговоры, это диктует политику в отношении нас».

    «Тегеран готов к переговорам, но после агрессии это не является надлежащим условием для нового раунда переговоров, и нет никакой просьбы о переговорах и встрече с президентом», – добавил он.

    Представитель Ирана в ООН также опроверг информацию о каких-либо угрозах со стороны его правительства в отношении Рафаэля Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или инспекторам агентства, которых некоторые иранские официальные лица обвиняют в том, что они помогают Израилю оправдывать свои нападения.

    Инспекторы МАГАТЭ в настоящее время находятся в Иране, но не имеют доступа к иранским ядерным объектам.

    На вопрос ведущей CBS News, осудит ли Иравани призывы к аресту и казни главы МАГАТЭ, с которыми, по словам госсекретаря США Марко Рубио, выступила газета, близкая к иранскому лидеру, дипломат ответил, что осудит.

    «Никакой угрозы нет», –  повторил Ирвани, признав, что парламент Ирана приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору МАГАТЭ, устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

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    29 июня 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп допустил наличие у Ирана дополнительного ядерного объекта

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    «Мы знали, что у них было много объектов, возможно, три плюс один, но говорилось, что они располагают тремя основными объектами», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

    Напомним, бомбардировщики США в ночь на 22 июня нанесли авиаудары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон считает, что  ядерная программа Ирана уничтожена и не подлежит восстановлению. У Ирана по этому поводу другое мнение.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

    Комментарии (0)
    30 июня 2025, 06:45 • Новости дня
    Стало известно о гибели 72 человек в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильских атак в секторе Газа за сутки погибли не менее 72 человек, включая жителей, собиравших продовольствие в гуманитарных центрах.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera, по меньшей мере 72 человека погибли в секторе Газа в воскресенье в результате ударов армии Израиля. Медицинские источники уточняют, что десятки людей также получили ранения.

    По информации телеканала, только в городе Газа за последние сутки погибли 47 палестинцев. Среди жертв оказались люди, которые в момент атаки находились в центрах распределения гуманитарной помощи в поисках продовольствия.

    Al Jazeera подчеркивает, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. По словам представителей телеканала, страдающее от блокады население испытывает острую нехватку продовольствия и медикаментов, а столкновения и авиаудары только усугубляют трагедию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. ООН сообщила о катастрофической нехватке питания для младенцев в Газе. Организация Объединенных Наций обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.

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    30 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

    Правительство внесло Daimler Truck AG в санкционный перечень иностранных компаний

    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн Daimler Truck AG был официально включен в российский санкционный список согласно обновленному постановлению, опубликованному на портале правовых актов.

    Правительство России внесло компанию Daimler Truck AG из Германии в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры, передает РИА «Новости». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В тексте постановления указано: «Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры… Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)».

    Ранее Daimler Truck владел 15% акций российского автопроизводителя «Камаз». В феврале 2024 года стало известно, что немецкая компания продала свою долю, однако генеральный директор «Камаза» не сообщил, кому именно были переданы акции.

    Daimler Truck Holding AG - крупнейший производитель грузовых автомобилей и автобусов. Создана в 2021 году путем выделения в отдельное предприятие дочерней структуры Mercedes-Benz Group.  Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

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    30 июня 2025, 08:21 • Новости дня
    Al Jazeera сообщил о гибели 600 палестинцев у пунктов помощи в Газе за месяц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца мая в секторе Газа при атаках на пункты гуманитарной помощи погибли почти 600 палестинцев, а число раненых превысило четыре тысячи человек, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    Почти 600 палестинцев были убиты в секторе Газа возле пунктов выдачи гуманитарной помощи, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera. В сообщении отмечается, что с 27 мая погибло не менее 583 человек, а ранены свыше четырех тысяч.

    Жители Газы собирались у пунктов распределения Фонда гуманитарной помощи, который действует под контролем Израиля и США. Убийства происходят практически ежедневно. Международные организации предупреждают, что 2,1 млн человек в анклаве сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, а помощь поступает нерегулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Организация Объединенных Наций ранее обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных миссий в Палестине. В секторе Газа отмечается катастрофическая нехватка питания для младенцев.

    Комментарии (3)
    30 июня 2025, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии переговоров с Ираном после ударов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что не предлагал Ирану никаких инициатив и не контактировал с Тегераном после военных ударов.

    Трамп заявил, что не делал никаких предложений Ирану и не вступал в переговоры с Тегераном после того, как США атаковали и уничтожили ядерные объекты страны, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в социальной сети Truth Social он подчеркнул: «Я ничего не предлагаю Ирану – в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты».

    Трамп также отметил, что в период президентства Барака Обамы Ирану были переданы миллиарды долларов в рамках ядерной сделки. По его словам, нынешняя позиция США по вопросам взаимодействия с Ираном отличается от политики предыдущей администрации.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

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    30 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Глава МИД Израиля заявил о планах нормализовать отношения с Сирией

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар допустил возможность установления мирных отношений с соседними странами при сохранении контроля над Голанами.

    Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном и будет обеспечивать свои национальные интересы безопасности, сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, передает РИА «Новости».

    Саар отметил на пресс-конференции: «Израиль заинтересован в расширении круга мира и нормализации отношений с арабскими странами в рамках Авраамовых соглашений. Мы заинтересованы в добавлении в этот круг мира и нормализации таких стран, как Сирия и Ливан, которые являются нашими соседями, сохраняя при этом обеспечение ключевых интересов безопасности Израиля».

    Он подчеркнул, что Голанские высоты сохранятся под контролем Израиля в рамках любых соглашений.

    Ранее два дрона упали на юге Сирии в результате обмена ударами между Израилем и Ираном.

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    30 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    МИД Ирана назвал слова Трампа о переговорах психологической уловкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи усомнился в искренности риторики США о переговорах, указав на частые смены курса Вашингтона.

    Противоречивые заявления Дональда Трампа о возможных переговорах с Ираном являются частью психологического давления со стороны США, отметил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобная риторика стала обычным инструментом американской внешней политики в последние месяцы.

    Багаи заявил: «Мы уже сталкивались с такими ситуациями, когда утром идет обсуждение конкретных шагов [в переговорном процессе], а днем принимается новый пакет антииранских санкций. Такая колеблющаяся позиция, которая стала нормой поведения США в последние три-четыре месяца, не заслуживает никакого доверия».

    Дипломат считает, что заявления американской стороны следует воспринимать как «психологическую и информационную уловку», а не как реальное стремление к диалогу и урегулированию разногласий между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал Ирану никаких инициатив и не контактировал с Тегераном после военных ударов. Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению, но настаивает на гарантиях безопасности со стороны США во время возможных переговоров.

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