Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.25 комментариев
Объявлено об отмене санкций США против Сирии
Трамп в ближайшие часы подпишет отмену санкций против Сирии
Американский президент вскоре намерен отменить санкционную программу в отношении Сирии, однако ограничения в отношении Башара Асада и его окружения сохранятся.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, президент США Дональд Трамп в течение нескольких часов подпишет указ об отмене санкционного режима против Сирии, передает ТАСС.
Президентский указ направлен на ликвидацию санкционной программы, что, по словам Ливитт, должно способствовать продвижению Сирии к стабильности и миру.
В то же время Ливитт подчеркнула, что рестрикции, введенные ранее против бывшего президента Сирии Башара Асада и его ближайших соратников, останутся в силе. По ее словам, администрация решительно намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон вывел из Сирии около 500 военнослужащих и отказался от трех военных объектов, передав один из них курдским силам.
Брюссель сменил тактику в Сирии накануне ожидаемого кризиса власти, а бывшие союзники Запада начали выступать против нового сирийского правительства. Евросоюз снял экономические ограничения, ранее введенные в отношении Сирии.