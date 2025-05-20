В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.7 комментариев
ЕС отменил все экономические санкции против Сирии
Каллас заявила о снятии экономических санкций ЕС с Сирии
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила о прекращении действия экономических ограничений, ранее введенных ЕС в отношении Сирии.
Страны – члены Евросоюза приняли решение снять экономические санкции против Сирии, передает ТАСС. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас объявила об этом по итогам заседания Совета ЕС, прошедшего в Брюсселе.
По ее словам, «сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию», – заявила Каллас. Другие детали решения и сроки ввода изменений она не уточнила.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.
Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Европейский союз отменить санкции против Сирии по примеру США.