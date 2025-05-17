Эрдоган призвал Европу снять санкции с Сирии вслед за США

Эрдоган назвал решение США по снятию санкций с Сирии примером для Евросоюза

Tекст: Вера Басилая

Президент Турции отметил, что Европа должна взять на себя ответственность за снятие санкций с Сирии и приступить к восстановительным работам, передает ТАСС.

«Надеюсь, что решение моего друга Трампа станет примером для всех заинтересованных сторон, особенно для Европейского Союза», – подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер заявил о смягчении американских санкций CAATSA в отношении Анкары. По его словам, обсуждения по этому вопросу прошли с президентом США и послом США в Турции Томом Барраком. Он отметил, что рассчитывает на быстрое решение вопросов с CAATSA и подчеркнул, что между двумя союзниками по НАТО не должно быть никаких ограничений в области оборонной промышленности.

Эрдоган также добавил, что стратегическое партнерство Турции и США имеет жизненно важное значение для стабильности в регионе и мире. Он отметил, что каждый позитивный шаг в развитии отношений с Соединенными Штатами важен для турецкой стороны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за отмену санкций против Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил о снятии санкций в отношении Сирии.