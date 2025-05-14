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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    14 мая 2025, 13:45 • Новости дня

    Эрдоган поблагодарил Трампа за снятие санкций с Сирии

    Президент Турции Эрдоган поблагодарил Трампа за отмену санкций США против Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган публично выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за отмену санкций против Сирии, подчеркнув важность совместных дипломатических усилий для стабильности региона.

    Эрдоган отметил, что соответствующее решение было принято американским лидером после телефонных переговоров с ним и объявлено в Саудовской Аравии, передает ТАСС

    Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Вашингтона и в вопросе урегулирования ситуации в секторе Газа. Эрдоган ожидает от Трампа содействия в прекращении гуманитарной катастрофы на этой территории и надеется скоро получить хорошие новости.

    Турецкий лидер также рассказал о роли Анкары в обеспечении мира и стабильности в регионе. Эрдоган заявил, что Турции удалось завоевать доверие России и Украины, Пакистана и Индии, Сомали и Эфиопии «благодаря принципиальной, последовательной, честной и справедливой политике».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии.

    Турция планирует организовать ежедневные поставки 6 млн кубометров газа для электростанций Сирии через Килис в течение трех месяцев.

    Дональд Трамп на встрече с новым главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем и предотвратить возрождение ИГ ( запрещенная в России организация).

    13 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины, ожидая прибытия украинской стороны на встречу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    21 комментарий

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.

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    11 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине

    Кремль: Эрдоган поддержал предложение Путина по переговорам в Стамбуле

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, говорится на сайте Кремля. Главной темой беседы стала инициатива российского президента о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая.

    Эрдоган в ходе разговора полностью поддержал предложение Путина и подчеркнул, что Турция готова предоставить стамбульскую площадку. По его словам, турецкая сторона окажет «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира».

    Путин также рассказал своему турецкому коллеге о прошедших в Москве мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, и о международных контактах на высшем уровне, состоявшихся в эти дни. Помимо этого, лидеры России и Турции отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества, в том числе по крупным совместным энергетическим проектам.

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    Коментарии (11)
    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (38)
    11 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Администрация Эрдогана заявила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Об отсутствии каких-либо данных о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского 15 мая сообщили в администрации президента Турции, передает РИА «Новости».

    Представитель администрации подчеркнул в ответ на вопрос журналистов: «У нас нет такой информации».

    Ранее президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (4)
    11 мая 2025, 15:49 • Новости дня
    В Турции заявили о быстрой подготовке переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле может занять минимальное время после согласования позиций сторон.

    Организация и проведение возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле не потребует много времени, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития. По его словам, Турция обладает опытом как международный центр для урегулирования конфликтов и готова заняться организацией переговоров по мере появления конкретики от сторон.

    Представитель партии заявил: «Думаю, это (организация и проведение переговоров по Украине в Стамбуле – ред.) не займет много времени. У Турции, как мирового центра где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (3)
    12 мая 2025, 20:21 • Новости дня
    Эрдоган назвал всеобъемлющим разговор с Путиным по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.

    По словам Эрдогана, беседа прошла в воскресенье и носила всеобъемлющий характер, передает РИА «Новости».

    Турецкий президент отметил, что предыдущий день был насыщен телефонной дипломатией: сначала он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем состоялся обстоятельный разговор с Путиным. Эрдоган заявил: «Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной».

    Президент Турции сделал это заявление в понедельник в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 19:46 • Новости дня
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе, пишет The Times.

    По данным The Times, в переговорах также должны принять участие глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и президент Ливана Жозеф Аун.

    В материале говорится, что сирийский президент, которого власти США продолжают считать причастным к террористической деятельности, намерен добиваться отмены американских санкций против Сирии, введенных в период правления Башара Асада.

    Шараа предложит Соединенным Штатам доступ к сирийским природным ресурсам, предполагая возможность заключения сделки, аналогичной соглашениям по добыче полезных ископаемых на Украине. Ожидается, что обсуждение этих условий станет одной из ключевых тем встречи.

    Напомним, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В четверг украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США о недрах.

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    12 мая 2025, 20:39 • Новости дня
    Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
    Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы. «Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», – сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты
    21 комментарий


    Ранее Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 17:08 • Новости дня
    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары

    Востоковед Семенов: Турецкие курды сменили военные методы борьбы на диалог с Анкарой

    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Самоликвидация Рабочей партии Курдистана стала кульминацией переосмысления деятельности объединения. Переход к демократическим мерам отстаивания прав курдов станет перезагрузкой диалога организации с Анкарой, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее РПК сообщила о самороспуске и отказе от вооруженного противостояния с Турцией.

    «Решение о самороспуске Рабочей партии Курдистана (РПК) не спонтанное. В реальности, руководство организации работало над его реализацией еще с конца февраля. Необходимость данного шага назрела еще раньше, поскольку деятельность объединения на территории Турции давно перестала приносить значимые плоды», – считает востоковед Кирилл Семенов.

    «Любые попытки вооруженной борьбы с Анкарой приводили лишь к крушению репутации РПК в глазах международных наблюдателей. Все больше и больше крупных акторов убеждались в террористической природе фракции. Да и в целом, осуществление масштабных партизанских операций в последнее время стало весьма затруднительной задачей», – поясняет он.

    «Все это привело лидеров объединения к осознанию бесперспективности вооруженных методов борьбы за права курдов. На этом фоне и было решено «перезагрузить» организацию путем налаживания диалога с Турцией и поиском способов мирного сосуществования с Анкарой. В дальнейшем упор будет сделан на работу с парламентскими партиями, которые и до этого считались «политическими крыльями» РПК», – рассуждает собеседник.

    «При этом на соседнюю Сирию произошедшее особого влияния не окажет. В стране интересы курдов представлены другой партией – «Демократическим союзом». Эта организация, действительно, входила в состав РПК до середины 2000-х, но после первого роспуска организации превратилась в полностью самостоятельный институт», – рассказывает эксперт.

    «Схожие процессы происходили и в других странах Ближнего Востока. Когда-то многочисленные организации курдов развивались под крылом РПК, но сегодня речь идет о разрозненных малозначимых объединениях. Партия в процессе собственной эволюции сузила сферу деятельности до масштабов Турции, поэтому и ее «ликвидация» не должен отразиться на регионе», – заключил Семенов.

    Ранее РПК сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда, прошедшего с 5 по 7 мая, передает телеканал Rudaw. Кроме того, в партии заявили о переходе к демократическим способам борьбы за права курдов и призвали международное сообщество оказать помощь.

    «Мирный процесс лучше, чем вчерашняя война. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе», – отметил один из бывших руководителей организации Халила Атаджа. Другие подробности о причинах самороспуска не сообщаются. При этом о планах прекратить деятельность партии ее руководство сообщало еще в феврале.

    Тогда основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие. Он отмечал, что организация возникла в XX веке и она «достигла конца своего срока существования». После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию.

    В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск. РПК призвала Анкару дать правовые и политические гарантии Оджалану. Напомним, партия была основана еще в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в республике. В 80-х организация начала выступать за создание этнической автономии в составе Турции.

    Примечательно, что решение РПК о роспуске может ослабить напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что Реджеп Тайип Эрдоган сделал урегулирование курдского конфликта своей главной целью: в случае успеха это укрепило бы стремление страны изменить Ближний Восток и усилило бы поддержку президента Турции.

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    13 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии санкций США с Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.

    Глава Белого дома отметил, что госсекретарь Марко Рубио встретится с новым министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шейбани в Турции в конце недели. Трамп подчеркнул, что решение по Сирии было принято после обсуждений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Я прикажу прекратить применение санкций против Сирии, чтобы дать им шанс достичь величия», – заявил Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, передает ТАСС. Его заявление транслировали в прямом эфире ведущие американские новостные телеканалы.

    Накануне американский лидер сообщил, что планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе.

    Ранее Трамп заявил о намерении вывести американские войска с территории Сирии. По мнению республиканца, Вашингтон не должен вмешиваться в дела Арабской республики.

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    12 мая 2025, 10:00 • Новости дня
    Monde: Лидеры стран ЕС призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий

    Monde: Франция, Германия, Британия и Польша советовали Зеленскому начать переговоры

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Владимиру Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий, пишет Monde.

    Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши рекомендовали главе киевского режима  Владимиру Зеленскому принять предложение российского президента Владимира Путина о начале переговоров, пишет газета Monde.

    «Союзники призывают к перемирию Киев, а его западные союзники заявили, что безоговорочное прекращение огня для прекращения боевых действий является единственным способом достижения дипломатического решения в конфликте», – сказано в материале.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    11 мая 2025, 15:25 • Новости дня
    Мерц приветствовал готовность Москвы к диалогу

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает важным шагом готовность Москвы к переговорам, однако подчеркивает необходимость перемирия и прекращения огня для их начала.

    Мерц положительно оценил заявления Москвы о готовности к диалогу по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости». «Если российская сторона теперь выражает готовность к диалогу, это прежде всего положительный сигнал. Однако этого далеко недостаточно», – заявил Мерц, чьи слова опубликованы на сайте кабмина Германии.

    Глава немецкого правительства отметил, что для начала переговоров необходимо согласовать перемирие и добиться прекращения огня. По мнению Мерца, только после этого появится реальная возможность для дипломатического урегулирования ситуации. Канцлер также подчеркнул, что ожидает соответствующих шагов от Москвы.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    До этого Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили переговоры по Украине в Стамбуле

    Министры иностранных дел России и Турции обсудили переговорную инициативу Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели вопросы, связанные с проведением переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Министры иностранных дел России и Турции обсуждали инициативу по украинскому урегулированию, сообщает ТАСС. Согласно заявлению МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров 15 мая в Стамбуле.

    В ведомстве подчеркнули: «Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле».

    Напомним, Владимир Путин накануне выступил с предложением к киевским властям возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны ими в 2022 году. Российский президент отметил, что ранее Россия неоднократно объявляла перемирия, однако они стабильно нарушались киевским режимом, включая последнее трехдневное перемирие на время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность для мирных переговоров по Украине.

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий.

    Во время парижской встречи 2019 года Зеленский изменил ключевое положение заранее подготовленного итогового документа и не согласовал его.

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    12 мая 2025, 08:15 • Новости дня
    Встреча МИД НАТО «совпала» с возможными переговорами по Украине в Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Неформальная встреча глав МИД стран в Турции 14–15 мая совпала с возможными переговорами России и Украины случайно, сообщил источник в атлантических структурах.

    Источник в натовских структурах опроверг связь между встречей министров иностранных дел НАТО в Турции и возможными переговорами по Украине. Он подчеркнул, что мероприятие было согласовано задолго до появления информации о потенциальных переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать в Турцию.

    Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    13 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Reuters: Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул, пишет Reuters.

    По данным Reuters, представители США планируют принять участие в переговорах по теме урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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    Эксперт объяснил успех российских школьников на Менделеевской олимпиаде

    Пик укрепления рубля еще впереди

    Доллар упал с начала года со 100 до 81 рубля в апреле. И хотя эксперты не верили в дальнейшее укрепление рубля в мае, оно все еще происходит. Более того, новые появившиеся факторы дают шанс российской валюте пойти дальше – ниже 75 за доллар. При каких условиях такое возможно? Подробности

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    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины

    Перспектива переговоров в Стамбуле вынуждает Германию допускать непростительные дипломатические ошибки. Сперва Берлин поставил ультиматум Москве согласиться на 30-дневное перемирие, а затем несколько раз сдвинул сроки «часа Х». Чем можно объяснить подобное поведение нового правительства Фридриха Мерца? Подробности

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    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Конфликт Индии и Пакистана доказал превосходство оружия России и Китая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сфотографировался на фоне купленных у России комплексов С-400 на авиабазе Адампур и похвалил российскую систему за беспрецедентную мощь. В ходе очередного обострения конфликта также проявили себя пакистанские истребители J-10C китайского производства. Как полагают эксперты, теперь Россия и Китай начнут усиливать позиции на рынке оружия, потому что дорогая западная продукция не оправдала потраченных средств. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    • Парад Победы на Красной площади

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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