Эрдоган поблагодарил Трампа за снятие санкций с Сирии

Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары

Востоковед Семенов: Турецкие курды сменили военные методы борьбы на диалог с Анкарой

Tекст: Анастасия Куликова

«Решение о самороспуске Рабочей партии Курдистана (РПК) не спонтанное. В реальности, руководство организации работало над его реализацией еще с конца февраля. Необходимость данного шага назрела еще раньше, поскольку деятельность объединения на территории Турции давно перестала приносить значимые плоды», – считает востоковед Кирилл Семенов.

«Любые попытки вооруженной борьбы с Анкарой приводили лишь к крушению репутации РПК в глазах международных наблюдателей. Все больше и больше крупных акторов убеждались в террористической природе фракции. Да и в целом, осуществление масштабных партизанских операций в последнее время стало весьма затруднительной задачей», – поясняет он.

«Все это привело лидеров объединения к осознанию бесперспективности вооруженных методов борьбы за права курдов. На этом фоне и было решено «перезагрузить» организацию путем налаживания диалога с Турцией и поиском способов мирного сосуществования с Анкарой. В дальнейшем упор будет сделан на работу с парламентскими партиями, которые и до этого считались «политическими крыльями» РПК», – рассуждает собеседник.

«При этом на соседнюю Сирию произошедшее особого влияния не окажет. В стране интересы курдов представлены другой партией – «Демократическим союзом». Эта организация, действительно, входила в состав РПК до середины 2000-х, но после первого роспуска организации превратилась в полностью самостоятельный институт», – рассказывает эксперт.

«Схожие процессы происходили и в других странах Ближнего Востока. Когда-то многочисленные организации курдов развивались под крылом РПК, но сегодня речь идет о разрозненных малозначимых объединениях. Партия в процессе собственной эволюции сузила сферу деятельности до масштабов Турции, поэтому и ее «ликвидация» не должен отразиться на регионе», – заключил Семенов.

Ранее РПК сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда, прошедшего с 5 по 7 мая, передает телеканал Rudaw. Кроме того, в партии заявили о переходе к демократическим способам борьбы за права курдов и призвали международное сообщество оказать помощь.

«Мирный процесс лучше, чем вчерашняя война. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе», – отметил один из бывших руководителей организации Халила Атаджа. Другие подробности о причинах самороспуска не сообщаются. При этом о планах прекратить деятельность партии ее руководство сообщало еще в феврале.

Тогда основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие. Он отмечал, что организация возникла в XX веке и она «достигла конца своего срока существования». После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию.

В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск. РПК призвала Анкару дать правовые и политические гарантии Оджалану. Напомним, партия была основана еще в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в республике. В 80-х организация начала выступать за создание этнической автономии в составе Турции.

Примечательно, что решение РПК о роспуске может ослабить напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что Реджеп Тайип Эрдоган сделал урегулирование курдского конфликта своей главной целью: в случае успеха это укрепило бы стремление страны изменить Ближний Восток и усилило бы поддержку президента Турции.