Турция собралась поставлять газ в Сирию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турция планирует начать поставки природного газа в Сирию в течение ближайших трех месяцев, сообщает «Анадолу» со ссылкой на Министерство энергетики и природных ресурсов Турции. Ежедневный объем поставок составит 6 млн кубометров, а годовые поставки достигнут 2 млрд кубометров.

Газ будет использоваться для выработки электроэнергии, чтобы стабилизировать энергетическую инфраструктуру Сирии, разрушенную за 13 лет гражданской войны.

По данным ВОЗ, 16 млн сирийцев нуждаются в срочной медицинской помощи после падения режима «Баас». Турция активно участвует в восстановлении Сирии, занимаясь разведкой нефти и газа, бурением, восстановлением электростанций, линий электропередач и реконструкцией промышленных объектов.

Министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир в начале мая посетил Турцию, что свидетельствует о тесной координации стран в энергетической сфере. Сейчас объем поставок электроэнергии между Анкарой и Дамаском составляет около 200 мегаватт, в ближайшее время к нему добавят еще 300-400 мегаватт.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар отметил: «Мы в каком-то смысле будем поставлять топливо для газовых электростанций этой страны таким образом». Газ будет поступать в Алеппо через турецкую провинцию Килис, где уже ускорены работы по созданию необходимой инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раде признали закупки российского газа через «Турецкий поток». Россия увеличила экспорт газа в Европу по этому маршруту. Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу второй раз подряд достигли исторического максимума, превысив 396 млн кубометров за неделю.