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    Украинские спецслужбы распространили опасные подделки под 5-тысячные купюры
    Лавров: Запад начинает понимать, что не сможет нанести поражение России
    США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга
    Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну
    Азербайджан отменил связанные с Россией культурные мероприятия
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    29 июня 2025, 14:45 • Новости дня

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16

    Генерал Попов: Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению F-16

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На сегодняшний день значимая часть F-16, переданных Украине, утеряны ВСУ. Украинские летчики, садясь за штурвал данного истребителя, часто совершают ошибки, что приводит к катастрофам во время выполнения боевых задач, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16 ВСУ.

    «Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», – сказал Владимир Попов, генерал-майор авиации.

    «Как ни крути, но украинские пилоты в большей степени последователи советской школы. Они обучались на моделях, произведенных в СССР, а они очень сильно отличаются от американских истребителей. Тот же F-16 создан на основе качественно иной психико-физической конструкции», – рассуждает собеседник.

    «У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится «переламывать» себя. Привыкнуть к новым машинам возможно, но на это уйдет минимум два-три года», – полагает эксперт.

    «Разумеется, противник не может позволить себе тратить столько времени на тренировки. Из-за этого летчики, поднимаясь в небо, не чувствуют «единения» с машиной. Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», – добавляет он.

    «Подобная ситуация приводит к колоссальным потерям. В феврале Украина получила от Дании 12 истребителей F-16. По моим данным, из них на сегодняшний день противнику удалось сохранить лишь пять-шесть единиц. За полгода утеряно больше половины самолетов – это колоссальные потери. Тем более Запад неохотно расстается с этими машинами», – акцентирует собеседник.

    «Неутешительно обстоят дела и с другой авиационной техникой. По моему мнению, сейчас Украина располагает лишь 15-17 единицами Су-24. Итого меньше Су-25 – их от силы 12 штук. Совсем плохо с сохранностью Су-27: по разным подсчетам ВСУ на данный момент использует от восьми до 12 аппаратов данной модели», – уточняет эксперт.

    «Конечно, у них еще остались МиГ-29. Вполне вероятно, что их соберется на целый полк. Но на этом все. Для столь большой страны, как Украина, которая в то же время обладает колоссальной по протяженности фронтовой линией, подобных запасов невероятно мало. Значительных задач с таким авиапарком не выполнить», – поясняет он.

    «Базируются эти самолеты преимущественно на Западе страны. Соответствующие аэродромы имеются в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей. При этом ВВС противника находятся под постоянным давлением со стороны российской армии. Мы регулярно наносим удары, мешающие сформировать им полноценный воздушный флот», – говорит собеседник.

    «С авиацией противника мы боремся в основном с помощью прицельных обстрелов аэродромов. Используем все возможные средства поражения, в том числе и артиллерию. Это комплексное противодействие украинским ВВС необходимо продолжать. Если мы сохраним текущие темпы, то через несколько месяцев у ВСУ останется лишь 30-50% воздушной техники от текущего числа», – заключил Попов.

    Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16. По официальной информации, в результате крушения также погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко. «Самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог», – говорится в заявлении воздушных сил противника.

    Это не первый случай потери F-16 ВСУ. Так, еще в августе прошлого года The Wall Street Journal сообщил о крушении истребителя, что якобы было связано с ошибкой летчика. В генштабе украинской армии тогда заявили, что «во время захода на цель» с самолетом была утеряна связь, после чего стало известно и о гибели пилота Алексея Меся.

    Кроме того, в апреле этого года разбился еще один американский самолет, напоминает РБК. Летчику Павлу Иванову также не удалось выжить. При этом депутат Рады Марьяна Безуглая связала крушение с проблемой не отрегулированной системы распознавания воздушных целей в стране. Она также отмечала, что власти неохотно публикуют данные об обстоятельствах потери других F-16.

    В ночь на 16 мая на борту американского истребителя также произошла «нештатная ситуация», из-за которой украинскому пилоту пришлось катапультироваться. По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

    В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Напомним, F-16 является американским многофункциональным истребителем. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Дальность его полета составляет 4000 км, а максимальная высота – 18 тыс. метров.

    28 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге

    Посол России дал разъяснения Баку в связи с задержаниями в Екатеринбурге

    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский дипломат предоставил разъяснения МИД Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах России Петр Волоковых 28 июня посетил МИД Азербайджана. Он предоставил разъяснения по поводу задержаний граждан России, выходцев из Азербайджана, подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных в предыдущие годы, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По ее словам, задержания и обыски проходили по местам проживания подозреваемых. Она особо подчеркнула, что ситуация полностью контролируется российскими правоохранительными органами.

    Следственные действия по этим уголовным делам продолжаются. Захарова добавила, что более подробная информация будет предоставляться по мере поступления данных со стороны Следственного комитета России.

    Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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    28 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги

    Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны

    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости санкций против стран, приобретающих российскую нефть, может привести к дипломатической изоляции Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .

    Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.

    Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.

    Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.

    Ранее Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    ЕС не смог добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    28 июня 2025, 19:40 • Новости дня
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire

    Tекст: Вера Басилая

    На Сумском направлении зафиксировано участие бойцов так называемой 168-й бригады ВСУ, официально не существующей в составе украинской армии, сообщили в российских силовых структурах.

    Бойцы несуществующей по официальным данным 168-й бригады ВСУ были обнаружены на сумском направлении, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в российских силовых структурах, анализ информации о погибших украинских военнослужащих показал упоминания о некой «168-й бригаде», однако такого подразделения официально не существует в составе украинской армии.

    Собеседник агентства предположил, что речь, вероятнее всего, идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, размещенного на полигоне в Новомосковске. Из этого батальона, по его словам, уже перебрасывают бойцов в другие бригады и полки, которые участвуют в боевых действиях на разных направлениях.

    Источник также отметил, что родственники погибших бойцов ВСУ на этом участке так и не получили информации о том, в каком именно подразделении их родные находились в последние дни. По его мнению, это может свидетельствовать либо о попытках украинского командования скрыть реальные потери, либо о хаотичном переформировании армейских частей.

    Ранее в Киеве прошел митинг родственников пропавших солдат ВСУ в Крынках.

    В столице Украины ранее состоялись самые масштабные протесты с начала конфликта с Россией.

    У Юнаковки в Сумской области Украины элитные подразделения ВСУ понесли значительные потери.

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    29 июня 2025, 09:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ночного вылета на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

    Украина потеряла еще один истребитель F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ. Катастрофа произошла в ночь на 29 июня во время боевого вылета в небе над Украиной. По официальной информации, погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко.

    В телеграм-канале Воздушных сил сказано: «Этой ночью на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко. Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, при этом пилот катапультировался. ПВО России ранее сбила F-16 Военно-воздушных сил Украины. Очевидцы рассказали, как пилот сбитого F-16 пытался спастись в Сумской области.

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    28 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами

    Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «Зеледроном I» из-за планов Украины

    В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заслуживает называться «Зеледроном I» за планы превратить Украину в мирового производителя дронов, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Владимир Зеленский планирует сделать Украину мировым производителем дронов, за что, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, он заслуживает соответствующего прозвища, передает РИА «Новости».

    Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что из-за этих грандиозных планов «стоит считать нашего лидера императором дронов. Зеледрон I».

    Парламентарию кажется, что подобные амбиции Зеленского связаны с желанием использовать беспилотники против России в очень больших масштабах.

    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по территории России.

    Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию и анонсировал введение новых санкционных и кадровых шагов.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв.

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    28 июня 2025, 20:35 • Новости дня
    Мэр Одессы поскандалил с военнослужащим ВСУ из-за памятника Пушкину

    Tекст: Мария Иванова

    Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с военнослужащим ВСУ по поводу памятника Александру Пушкину.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с военнослужащим ВСУ по поводу памятника Александру Пушкину, передает Страна.ua.

    оводом стало замечание военного о том, что власти города до сих пор не демонтировали памятник, которого он назвал «адептом русского мира». Труханов отверг такое определение поэта и заявил, что не считает Пушкина символом русского мира, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы мэр задал встречный вопрос: «А что для вас тогда Оперный театр, Потемкинские своды?».

    После того как собеседник представился военнослужащим ВСУ, Труханов поинтересовался, почему вообще тот не находится на фронте. Военный назвал этот вопрос манипулятивным.

    Инцидент вызвал резонанс среди жителей города и пользователей соцсетей. В Одессе продолжаются споры относительно отношения к русской культуре и судьбы памятников, связанных с российской историей и именами.

    Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город никогда не принадлежал России

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратил внимание на то, что Труханов назвал Одессу «не русским» городом, делая это заявление именно на русском. А председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов  Владимир Рогов раскритиковал слова мэра Одессы, назвав их ошибочными и исторически неверными.

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    29 июня 2025, 00:57 • Новости дня
    Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну

    Экс-сенатор Клинцевич не смог пересечь границу Армении и вернулся в Москву

    Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший депутат Госдумы и экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич отправился в пятницу с частным визитом в Армению, но пограничники не позволили ему пересечь границу страны.

    Как рассказал Клинцевич, в ереванском аэропорту Звартнотц на погранконтроле после проверки документов пограничники очень вежливо поставили его перед фактом: придется вернуться в Россию.

    «Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу», – поделился бывший сенатор с «Комсомольской правдой».

    Клинцевич добавил, что причины его статуса никто не объяснял, однако он не собирался встречаться с официальными лицами Армении, его визит был исключительно частным, отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация в Армении обострилась после того, как плава правительства страны Никол Пашинян разместил в своих соцсетях 21 июня ссылку на публикацию в одном из армянских СМИ плана, который оппозиция нынешнего премьера якобы подготовила для осуществления госпереворота.

    Затем по уголовному делу о попытке захватить власть в Армении задержали 14 человек, в том числе архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба».

    Напомним, Пашинян выступил с оскорблениями в адрес Армянской апостольской церкви. После этого в Армении был арестован выступивший в защиту церкви предприниматель Самвел Карапетян.

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    29 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Суджанском районе Курской области обнаружили агитационные листовки, стилизованные под пятитысячные купюры и содержащие опасный QR-код.

    Украинские агитационные листовки, оформленные как пятитысячные купюры и снабженные QR-кодом, были найдены в Суджанском районе Курской области, передает РИА «Новости». На подделках напечатаны украинские лозунги и размещен QR-код, с помощью которого украинские спецслужбы намереваются получить доступ к чужим мобильным устройствам.

    В силовых структурах объяснили, что подобная схема типична для мошенников: человек может отреагировать на внешний вид банкноты и перейти по QR-коду, после чего его смартфон оказывается под угрозой взлома. «Противник рассчитывает, что человека привлечет вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», – заявил собеседник агентства.

    Силовики отметили, что подобная практика распространения поддельных документов с QR-кодами активно используется для киберпреступлений, представляя угрозу безопасности личных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ после временного занятия Суджи распространяли листовки с информацией о введении комендантского часа. Несколько украинских военных позже сдались в плен благодаря работе российской звуковещательной платформы. Для информационного сопровождения нападения на Курскую область украинское ЦИПСО создало серию фальшивых сообщений и провокаций.

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    28 июня 2025, 16:05 • Новости дня
    Константинов призвал Киев согласиться на компромисс по Украине
    Константинов призвал Киев согласиться на компромисс по Украине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель парламента Крыма Владимир Константинов считает, что киевские власти должны принять компромиссное решение для прекращения конфликта на Украине, отметив изменчивость ситуации.

    Он подчеркнул, что киевские власти, по его словам, находятся не в том положении, чтобы вести торг и должны согласиться на компромисс, передает РИА «Новости».

    Константинов отметил, что ситуация вокруг конфликта быстро меняется, и напомнил, что предложения, которые сегодня могли бы устроить Россию, завтра могут уже потерять актуальность, как это произошло со стамбульскими соглашениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу.

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    28 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    Порошенко пожаловался на «кишащее российскими дронами» небо в Харьковской области
    Порошенко пожаловался на «кишащее российскими дронами» небо в Харьковской области
    @ Vadim Ghirda/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) рассказал о сложной ситуации для ВСУ на харьковском направлении.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) рассказал о сложной ситуации для ВСУ на харьковском направлении, передает ТАСС.

    По его словам, небо в регионе «кишит дронами», которые затрудняют действия украинских военных. Порошенко пояснил, что речь идет о разведывательных и ударных беспилотниках Вооруженных сил России, которые действуют в большом количестве.

    Он добавил, что лично посетил подразделения ВСУ в Харьковской области и удостоверился в сложностях, с которыми сталкиваются украинские военнослужащие.

    Ранее украинские политики уже сообщали о проблемах с противодействием российским беспилотникам из-за нехватки средств борьбы.

    Как отмечал депутат Рады Юрий Камельчук, в условиях дефицита военных самолетов владельцы гражданских самолетов Cesna оснащают их пулеметами для борьбы с дронами.

    В Британии заявили, что более 50 тыс. российских военных, в том числе элитные подразделения, сосредоточены у границы с Харьковской областью.


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    29 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства уточнили, это стало результатом активных и решительных действий российских военных на данном участке фронта.

    В Минобороны также заявили, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, все поставленные цели были достигнуты. В ведомстве подчеркнули, что назначенные объекты были поражены.

    Отмечается, что российские подразделения продвигаются на ряде направлений. В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение различным украинским подразделениям, уничтожено свыше 190 военнослужащих, техника и артиллерия. На западном направлении потери украинских формирований составили до 220 военнослужащих, уничтожены бронированные машины, автомобили, артиллерия и склады боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    Как указали в ведомстве, в Донецкой народной республике российские силы улучшили позиции, уничтожив до 160 военнослужащих противника, а также бронетехнику, артиллерию и склады. В других районах ДНР потери украинских формирований превысили 400 человек, уничтожены американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак», автомобили и артиллерия.

    Подразделения «Восток» и «Днепр» также нанесли значительный урон украинским силам, уничтожив десятки военнослужащих, технику, артиллерию, беспилотники и склады боеприпасов в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, заявили в Минобороны.

    Минобороны сообщило, что авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по радиолокационным станциям и объектам производства беспилотников в 133 районах. Средствами ПВО было сбито более ста беспилотников и управляемая ракета «Нептун». С начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, свыше 66 тыс. беспилотников, более 24 тыс. танков и бронемашин, а также другая техника и вооружение, уточнили в ведомстве.

    В пятницу сообщалось, что в результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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    28 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО «нашими парнями»

    Путин назвал участников спецоперации «нашими парнями»

    Путин назвал бойцов СВО «нашими парнями»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств.

    Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия герой СВО Сергей Михайленко из поселка «Счастливцево» исполнил для президента песню, посвященную боевым товарищам. Путин отметил: «Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается «моим парням». Все они – наши парни, и мои, и ваши».

    Глава государства также поблагодарил участника СВО из Дагестана, который в отпуске занимается просветительской работой среди молодежи, передает РИА «Новости».

    «Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, даже находясь в отпуске. Вы выполняете очень важную работу, чрезвычайно важную миссию», – отметил Путин.

    Путин пожелал бойцу, его близким и односельчанам всего самого доброго и выразил поддержку всем участникам СВО.

    Ранее участник спецоперации и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

    Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.

    Президент пожелал бойцам СВО всех религий, чтобы их хранил Бог.

    Глава государства выразил уверенность в будущей победе России в СВО.

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    28 июня 2025, 16:14 • Новости дня
    Фицо: Зеленский меня ненавидит, встречаться с ним нет смысла
    Фицо: Зеленский меня ненавидит, встречаться с ним нет смысла
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским, обвинив Киев в ущербе для Братиславы на 500 млн евро.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает встречу с Владимиром Зеленским бессмысленной.

    Фицо пояснил: «В моей встрече с Зеленским нет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине, я упрекнул его в том, что он обобрал Словакию на 500 миллионов, поскольку остановил транзит российского газа».

    По словам Фицо, возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини на Украину будет носить исключительно символичный характер, так как у президента нет полномочий для заключения соглашений. Премьер добавил, что смысл переговоров есть только с председателем правительства Украины, и подтвердил подготовку совместного заседания кабинетов министров двух стран на осень, передает РИА «Новости».


    Пеллегрини, который вступил в должность президента в июне 2024 года, ранее говорил, что готов рассмотреть поездку на Украину только при наличии конкретных результатов, например, подписания соглашения о сотрудничестве. До этого он подчеркивал, что поездка зависит от переговоров по транзиту газа и развития ситуации на Украине. В январе он не рассматривал визит из-за остановки Киевом транзита газа в Словакию.

    Словацкие власти неоднократно отмечали, что прекращение транзита газа через Украину наносит стране значительный экономический ущерб. Фицо ранее оценивал убытки от потери транзита в 500 миллионов евро ежегодно, а возможные дополнительные расходы на газ – в 1 млрд евро. Премьер также заявлял, что весь Европейский союз может потерять около 70 млрд евро из-за отказа Украины от транзита российского газа.

    Компания «Газпром» 1 января сообщила, что после окончания контракта с «Нафтогазом Украины» технически и юридически не может поставлять газ через Украину. Киев ранее заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил отказ Евросоюза от российских энергоресурсов с выстрелом себе в колено.

    Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России.

    Фицо отметил, что новый пакет санкций Евросоюза против России не принесет реального эффекта.

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    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки вооружений на Украину со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос, осуществляются ли сейчас такие поставки, он отметил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», передает РИА «Новости».

    Ушаков также сообщил, что тема организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа остается на повестке дня, однако пока она не перешла в практическую плоскость. По его словам, стороны намерены обсудить возможность такой встречи, но конкретных шагов пока не предпринято.

    Рабочий контакт между Россией и США поддерживается на постоянной основе, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что для повышения эффективности возможной встречи двух президентов желательно заранее подготовить соответствующие документы. В то же время Ушаков не исключил, что переговоры могут состояться и без продолжительной подготовки, если так решат лидеры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    29 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    WSJ узнала о «растущей проблеме» становящихся седовласыми ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Седовласые старцы с позывными «Дед», «Старик», «Дедушка» и производными становятся новой проблемой ВСУ, в рядах которых все больше возрастных бойцов, которые пытаются прикрыть собой нежелание молодежи «воевать до последнего украинца».

    Газета узнала, что позывной «Дед» или «Дедушка» настолько распространен в украинской армии, что им пользуются два артиллериста из четырех в гаубичной группе. По словам одного из них, которому 46 лет, ему нравится постоянно двигаться, а также следить за сигналом в телефоне от внучки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Его 53-летний товарищ имеет пятерых внуков, большинство из которых сейчас живут за границей. Он уволился с работы на стройке в Польше и записался добровольцем в феврале 2022 года.

    Он считает, что его жертва того стоит, так как молодое поколение украинцев должно сосредоточиться на построении своей жизни и подготовке к восстановлению страны.

    «Повсеместность прозвища «Дед» указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», – отмечает газета.

    Напомним, в конце ноября 2024 года США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

    В январе 2025 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому юноши, достигшие 17 лет, должны самостоятельно встать на воинский учет через электронные сервисы или лично посетить военкомат.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в украинском парламенте появился законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет добровольно заключать контракты на службу в рядах ВСУ.

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