Япония провела финальный запуск ракеты H2A в истории

Япония завершила серию запусков ракет H2A 50-м стартом

Tекст: Мария Иванова

Япония осуществила 50-й и финальный запуск ракеты H2A, передает РИА «Новости». Запуск прошел с космодрома Танэгасима, расположенного в префектуре Кагосима на юге страны, и велся в прямом эфире Японского аэрокосмического агентства JAXA. На борту ракеты находился спутник GOSAT-GW, предназначенный для мониторинга парниковых газов и круговорота воды.

Предыдущий, 49-й по счету, успешный запуск ракеты H2A состоялся в сентябре 2024 года, когда на орбиту был выведен спутник «Радар 8». Этот аппарат способен выполнять съемку поверхности Земли даже ночью и при неблагоприятных погодных условиях.

C завершением программы H2A Япония переходит на новую ракету H3, разработанную JAXA совместно с Mitsubishi Heavy Industries. В компании отмечают, что H3 способна выводить в космос груз в 1,3 раза больше, чем H2A, при этом стоимость одного запуска будет в два раза ниже. Проект H3 разрабатывался девять лет и обошелся примерно в 200 млрд иен, что эквивалентно 1,5 млрд долларов.

Ракета H2A была введена в эксплуатацию в 2001 году и за почти четверть века стала основным носителем спутников и исследовательских зондов страны. За это время она продемонстрировала уровень успешных запусков в 98%. С 2007 года, начиная с 13-го полета, все запуски H2A осуществлялись Mitsubishi Heavy Industries.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило ракету H3 с новым спутником «Митибики-6» для улучшения точности глобального позиционирования.

В прошлом году частная японская ракета со спутником взорвалась при запуске.

Японское аэрокосмическое агентство JAXA ранее запустило спутник-шпион «Когаку-7» с помощью ракеты-носителя Н2А.