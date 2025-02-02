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Япония успешно запустила ракету H3 с навигационным спутником
Япония запустила ракету H3 с навигационным спутником «Митибики-6» для системы QZSS
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило ракету H3 с новым спутником «Митибики-6», который станет частью системы QZSS, улучшая точность глобального позиционирования в Японии.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело успешный запуск ракеты-носителя тяжелого класса H3 со спутником «Митибики-6», передает ТАСС. Запуск состоялся с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии и транслировался в прямом эфире.
Спутник «Митибики-6» станет пятым действующим аппаратом в рамках японской системы глобального позиционирования «Митибики», официально известной как Quasi-Zenith Satellite System (QZSS). Эта система позволяет значительно улучшить точность определения местоположения, достигая погрешности в несколько сантиметров для гражданских пользователей, что значительно превосходит американскую GPS, где погрешность составляет несколько метров.
По планам JAXA, к 2026 году количество спутников в системе QZSS увеличится до семи, а к концу 2030-х годов – до одиннадцати. Это расширение должно значительно повысить эффективность и точность навигационных услуг на территории Японии, обеспечивая надежную работу в сложных условиях городской застройки и гористой местности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии успешно произошел запуск первой частной ракеты со спутниками, что стало важным шагом в развитии японской космической индустрии; ранее сообщалось, что США и Япония представили проект запрета на размещение ядерного оружия в космосе, подчеркивая важность мирного освоения космического пространства.