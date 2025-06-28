Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Пашинян предложил отказаться от оскорблений на пять дней
Премьер Армении Пашинян пообещал отказаться от оскорблений на пять дней в июле
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил с 1 по 5 июля отказаться от оскорбительных высказываний в общественной дискуссии, и решил начать с себя.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении отказаться от использования оскорблений в общественной дискуссии с 1 по 5 июля, передает РИА «Новости».
Он призвал общество к консенсусу о прекращении оскорбительных и гибридных нападок в публичной сфере и переходу к цивилизованному диалогу, базирующемуся на проверенных фактах.
Пашинян заявил, что налагает вето на использование им «апокрифической терминологии и языка».
Премьер отметил, что 5 июля он поделится своими впечатлениями о реакции общества и пользователей соцсетей на эту инициативу.
Ранее армянская оппозиция обвинила премьер-министра Никола Пашиняна в незаконных арестах и попытках установления диктатуры.
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