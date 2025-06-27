Религиовед: Пашинян намеренно ломает религиозность Армении по примеру Украины

Религиовед Лункин провел параллели между церковными конфликтами в Армении и на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Никол Пашинян намеренно раскалывает страну, пытаясь запугать своих противников. Среди них – традиционалисты, сторонники нынешнего руководства Армянской церкви, те, кто не принимает западные неолиберальные ценности и ставит в вину нынешней власти потерю Карабаха», – отметил религиовед Роман Лункин.

«По сути, в глазах общества действия Пашиняна и его команды ведут к разрыву с традиционным образом старой Армении, которая связана с Россией, с консервативной религиозностью, и выстраивает региональный баланс своих отношений с разными странами так, чтобы оставаться независимым субъектом», – добавил собеседник.

Он напомнил, что Пашинян начал ломать этот баланс еще в 2018 году, когда только пришел к власти. «Тогда церковные круги выступали против прозападного курса нового правительства, в том числе против проведения гендерной политики в соответствии с «европейскими ценностями». Активисты прозападных НКО требовали отставки католикоса и чисток в Церкви. Были также попытки нападения на патриарха Гарегина II», – уточнил религиовед.

В то же время иерархи не раз призывали Пашиняна уйти в отставку. Основанием к этому они называли карабахский вопрос. «Последней каплей для армянского премьера стало участие епископов в политической кампании против него. Речь идет о главе Ширакской епархии ААЦ архиепископе Микаеле Аджапахяне и главе Тавушской епархии, лидере оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископе Баграте Галстаняне», – указал собеседник.

По его мнению, в государственно-церковном конфликте в Армении прослеживаются параллели с Украиной. «Во-первых, атаки на Церковь вовсе не стихийные, а системные. В рамках западной идеологии светских неолиберальных ценностей любая религия по определению архаична и фанатична, так как выступает, например, против разных гендеров, а также за развитие отношений с Россией», – пояснил эксперт.

«Во-вторых, и Владимир Зеленский, и Никол Пашинян выстраивают политику, которая в большей степени соответствует нормам глобалистского мира и включена в орбиту Запада, – продолжил спикер. – В-третьих, украинские и армянские власти отсекают от общества самые сильные вековые институты, которые мешают идти в новый мир «европейского партнерства».

«Ошибка правительства во главе с Пашиняном состоит в самонадеянности, в фанатичной уверенности в своей правоте и безнаказанности. Однако история свидетельствует, что любой идеологии когда-нибудь приходит конец. Народ никогда не забывает нанесенных ему травм, особенно если речь идет о потере людей и территорий», – заключил Лункин.

Ранее между представителями армянского духовенства, верующими и сотрудниками правоохранительных органов Армении произошла потасовка на территории резиденции католикоса всех армян. Сотрудники Службы национальной безопасности прибыли на территорию Первопрестольного святого Эчмиадзина, чтобы задержать главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаеля Аджапахяна.

Накануне генпрокуратура страны сообщила, что в отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к узурпации власти. Верующие ААЦ не позволили правоохранителям задержать Аджапахяна. Сам архиепископ заявил, что не собирается прятаться и готов последовать за силовиками. «Я никогда ни от чего не скрывался. Происходящее является беззаконием. Я не являюсь угрозой для страны, главная угроза сидит в правительстве», – сказал он.

Католикос всех армян Гарегин II сообщил, что Аджапахян отправится в правоохранительные органы в сопровождении адвоката, после чего духовенство проведет заседание для определения дальнейших действий. Глава ААЦ пообещал приложить все усилия ради торжества справедливости и принять решение о дальнейших действиях.

Напомним, конфликт ААЦ и Никола Пашиняна обострился после того, как премьер-министр Армении обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. Политик также сообщил о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. По этому делу арестованы 15 человек, среди них – лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что ранее Пашинян «не перегибал палку» во внутренней политике, но сейчас премьер рискует повторить судьбу Михаила Саакашвили, который тоже хотел удержать власть силой.