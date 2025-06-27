  • Новость часаПутин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
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    Как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля
    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен
    Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино
    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    Пекин отреагировал на ранение китайского журналиста при атаке ВСУ
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    Верующие не дали полиции Армении задержать архиепископа Микаеля
    Возможный куратор грузинских снайперов на Майдане арестован в Тбилиси
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    5 комментариев
    27 июня 2025, 12:09 • Новости дня

    Верующие не дали задержать архиепископа в Армении

    Силовики Армении не смогли задержать архиепископа из-за сопротивления верующих

    Верующие не дали задержать архиепископа в Армении
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Священнослужители и прихожане попытались помешать силовикам задержать архиепископа Микаеля Аджапахяна на территории резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине.

    Сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, обвиняемого в публичных призывах к свержению конституционного строя, передает ТАСС.

    Попытка задержания вызвала возмущение среди духовенства и верующих, которые стали препятствовать действиям силовиков и вступили с ними в потасовки.

    Присутствующие на территории верующие пели церковные песни и молились. Трансляция событий велась на местных новостных порталах. Противостояние между верующими и силовиками продолжалось на протяжении дня.

    Архиепископ Аджапахян заявил, что происходящее считает беззаконием, но не собирается прятаться и готов последовать за силовиками, если за ним пришли. Он также отметил, что не считает себя угрозой для государства, а саму угрозу, по его мнению, представляет руководство страны.

    Католикос всех армян Гарегин Второй сообщил, что Аджапахян отправится в правоохранительные органы в сопровождении адвоката, после чего духовенство проведет заседание для определения дальнейших действий.

    В пятницу силовики ворвались в здание Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри. Архиепископ Микаель Аджапахян заявил журналистам в Первопрестольном Эчмиадзине о своей готовности пойти с силовиками, пришедшими для его задержания.

    26 июня 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме назвал действия западных стран в отношении российских золотовалютных резервов не кражей, а открытым грабежом.

    Глава государства подчеркнул, что западные страны ведут себя в отношении российских золотовалютных активов не как воры, а как грабители, действуя явно и открыто, сообщает ТАСС.

    «Я сейчас подумал – все-таки у меня базовое образование юридическое – я сказал: «кража наших золотовалютных резервов». Кража – это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж», – пояснил Путин.

    Он добавил, что Россия продолжит укреплять собственные финансовые расчетные инструменты, чтобы защищать свои активы и экономическую независимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти впервые выделили 70 млн фунтов стерлингов на поставку зенитных ракет на Украину за счет доходов от замороженных российских активов.

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    26 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении

    Прилепин рассказал о законах для возвращения артистов-иноагентов в Россию

    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Артистам-иноагентам для возвращения в Россию потребуется пройти юридическую процедуру, не предполагающую уголовного наказания, отметил Захар Прилепин.

    Как сообщает «Аргументы и факты», Захар Прилепин заявил, что для возвращения артистов-иноагентов в Россию не нужны новые правила – существует установленная юридическая процедура, которой они обязаны придерживаться.

    Прилепин подчеркнул, что эта процедура не так сурова, как представляют некоторые уехавшие артисты, и не предполагает тюремного заключения. Он уточнил: «Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя».

    Он также добавил, что прежде слушал Земфиру (признана иноагентом) и Бориса Гребенщикова (признан иноагентом), но не понимает мотивов тех, кто выбирает западные страны, участвующие в мировых конфликтах.

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что не все творческие личности, покинувшие страну в период спецоперации на Украине, заслуживают негативного отношения, но недопустимо предоставлять сцену тем, кто занимал антироссийскую позицию.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке Государственной думой законов об усилении контроля за иностранными агентами для защиты суверенитета страны.

    Между тем Верховный суд России отказал Максиму Покровскому (иноагент) и Земфире Рамазановой (иноагент) в рассмотрении жалоб на отказ исключить их из реестра иностранных агентов.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Около миллиона переселенцев с Украины находятся в России, некоторых из них пытаются вовлечь в противоправные действия против страны. Свыше 26 тыс. украинцев не пустили в Россию по подозрению в связях с украинскими спецслужбами.

    Переселенцы с Украины, находящиеся на территории России, вовлекаются в преступную деятельность против страны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете», передает ТАСС.

    По его словам, сейчас в России проживает около миллиона граждан, прибывших с Украины, и примерно 185 тысяч из них получили документы, позволяющие длительное пребывание. Коков подчеркнул: «В последующем отдельные из них различными способами, в том числе посредством угроз и шантажа, вовлекаются в преступную деятельность против Российской Федерации».

    Он отметил, что только в ходе пограничного контроля был предотвращен въезд более 24 тыс. граждан Украины по признакам причастности к террористической и экстремистской деятельности. Кроме того, свыше 26 тыс. человек не пустили в Россию из-за подозрений в связях с украинскими спецслужбами, националистическими структурами и вооруженными формированиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе России задержали группу украинских диверсантов, переодетых в гражданское. А ФСБ ликвидировала двух пособников спецслужб Киева в Подмосковье.





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    26 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Захарова: Посол Германии вызван в МИД России
    Захарова: Посол Германии вызван в МИД России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский МИД в ближайшее время вызовет посла Германии Александера Ламбсдорфа из-за давления на российских журналистов и их семьи в этой стране.

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф будет вызван в Министерство иностранных дел России, передает ТАСС. Ему намерены заявить о мерах, которые Москва примет в ответ на, как выразилась официальный представитель МИД Мария Захарова, «произвол Берлина против российских журналистов».

    «Наши призывы в адрес германской стороны прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются Берлином», – заявила Захарова. По ее словам, разрабатываются ответные меры, о них будет информирован посол Германии.

    Захарова указала, что Германия не прекращает практику систематического давления на аккредитованных российских журналистов, в том числе через различные формы травли и пропаганды, формирующие уничижительное отношение к российским СМИ. Дипломат подчеркнула, что давление теперь оказывается не только на журналистов, но и на членов их семей, чтобы вынудить их прекратить работу в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России рассматривает меры против немецких журналистов из-за преследования главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

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    26 июня 2025, 21:00 • Новости дня
    Стали известны подробности свадьбы главы Amazon Безоса

    Daily Mail: Леди Гага и Элтон Джон выступят на свадьбе миллиардера Безоса

    Стали известны подробности свадьбы главы Amazon Безоса
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Венеции с 26 по 28 июня пройдет свадьба одного из самых богатых людей планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес. По оценкам инсайдеров, бюджет мероприятия оценивается в 46–56 млн долларов.

    Ради гостей были полностью выкуплены номера в лучших отелях Венеции, в аэропорту ожидается прибытие более 90 частных самолетов, а на берегу уже пришвартованы роскошные яхты, принадлежащие друзьям пары, сообщает «Комсомольская правда».

    Фактически, как пишут зарубежные СМИ, Безос «арендовал» город на три дня, чему противятся жители Венеции. На фоне массового недовольства изначальную локацию – дворец Scuola Grande della Misericordia XVI века – пришлось сменить. Свадебная церемония теперь состоится в здании Венецианского Арсенала. Где именно пройдет праздничный банкет, до сих пор держится в секрете.

    На свадьбе ожидается около 250 гостей. Среди них: Дональд Трамп с семьей, Ким Кардашьян, Кэти Перри и Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Ева Лонгория, Тоби Магуайр, Карли Клосс и другие. К Венеции уже причаливают яхты знаменитостей, а на улицах появляются папарацци.

    Выступить на свадьбе приглашены звезды мировой величины – Леди Гага и Элтон Джон. Как пишет Daily Mail, за выступление Элтон Джон получит гонорар в 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей), передает «Лента.Ру». На остров Джудекка, где он имеет недвижимость, уже доставлены рояли – их переправили к месту торжества на гондолах.

    Лорен Санчес за три дня сменит 27 нарядов. Ее образами занимается Анна Винтур – легенда мира моды и главный редактор американского Vogue. По информации La Repubblica, Санчес появится в нарядах от Oscar de la Renta и Dolce & Gabbana.

    История Безоса и Санчес началась в 2019 году, когда оба еще состояли в браке. Развод Джеффа с писательницей Маккензи Скотт стал одним из самых дорогостоящих в истории – она получила около 39 млрд долларов. Лорен рассталась с голливудским агентом Патриком Уайтселлом.

    Сообщается, что роман Безоса и Санчес зародился на фоне общей страсти к авиации – Санчес имеет лицензию пилота.

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    26 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе с опозданием, его внешний вид вызвал вопросы у журналистов.

    Как сообщило издание Euractiv, Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе на полтора часа, передает Ura.Ru. Как отмечается, глава Франции выглядел растрепанным.

    Журналисты предположили, что причина опоздания могла заключаться в том, что Макрон проспал встречу. При этом подчеркивается, что подобные случаи крайне редки среди лидеров на подобных мероприятиях.

    Также отмечается, что позднее завершение саммита НАТО в Гааге могло повлиять на расписание президента.

    Ранее Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях».

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    26 июня 2025, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

    По его словам, ЕАЭС активно развивает взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, а также укрепляет контакты с многосторонними структурами, передает РИА «Новости».

    «Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали – это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие», – отметил Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. Он принимает участие в саммите Евразийского экономического союза, также у российского лидера запланирован ряд встреч.

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    26 июня 2025, 14:18 • Новости дня
    Эксперт допустил уничтожение важного для ВСУ Бескидского тоннеля в Карпатах

    Эксперт Дандыкин объяснил, почему важный для ВСУ тоннель в Карпатах не уничтожен

    Tекст: Вера Басилая

    Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей остается ключевым маршрутом для поставок оружия на Украину, уничтожить его сложно, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей остается ключевым логистическим маршрутом для поставок западного оружия, дронов и боеприпасов Вооруженным силам Украины. Несмотря на многократные призывы российских военных экспертов нанести удар по этому объекту, тоннель продолжает функционировать, как и железнодорожные мосты через Днепр, передает Lenta.Ru.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием предположил, что причин, почему тоннель уцелел, может быть несколько. По его словам, крупные мосты и тоннели в горной местности сложно уничтожить.

    «Все это серьезные сооружения, которые строились капитально, зачастую еще в царское время», – заявил Дандыкин.

    Эксперт не исключил и политические причины сохранности стратегической инфраструктуры, а также возможность, что решение о ее уничтожении еще не принято.

    «Или всему свой черед. По крайней мере там, где мы наступаем, мы уничтожаем мосты, которые использует враг», – отметил эксперт.

    Бывший вице-президент России Александр Руцкой ранее подчеркивал, что существуют четыре ключевые точки на железной дороге, шесть мостов и два тоннеля, уничтожение которых могло бы затруднить снабжение ВСУ, однако эти объекты продолжают функционировать.

    Известно, что по Бескидскому тоннелю наносились удары: в июне 2022 года сообщалось об атаке крылатыми ракетами, а в августе 2023 года – о применении ракеты «Кинжал», однако существенного ущерба сооружению нанесено не было.

    Бескидский тоннель был построен в 1886 году, когда Карпатская Русь входила в состав Австро-Венгрии, а сам тоннель был однопутным. В 2007 году началось строительство нового двухпутного тоннеля, который расположили в 22 метрах южнее старого, и поезда пошли по нему в 2018 году.

    Стратегическое значение объекта заключается в обеспечении транзита между Украиной и западными странами. До начала спецоперации через тоннель проходило примерно 60% всего транзита между Украиной и Европой.

    По оценкам экспертов, через Бескидский тоннель может проходить примерно две трети всех поставок вооружения, поступающих на Украину из европейских государств. Это делает его крайне важным для военной логистики страны.

    Кроме того, особо отмечается значимость мостов через Днепр, который делит Украину на две части и служит важнейшей транспортной артерией. На Украине насчитывается около трех десятков переправ через Днепр, большинство из которых построено в царское и советское время, и все они сохраняют стратегическое значение.

    Эксперты рассказали, какие меры позволят России лишить Украину поставок вооружения и возможности производить беспилотники.

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    26 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции

    Эрдоган заявил о необходимости многоуровневой системы ПВО сверх комплексов С-400

    Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турции требуется комплексная и многоуровневая система противовоздушной обороны, а не только одни российские ЗРС С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что одних российских систем С-400 недостаточно для полного обеспечения потребностей страны в сфере ПВО, передает ТАСС.

    Он уточнил, что система ПВО Турции не ограничивается С-400 и за последние дни общество наглядно убедилось в этом в связи с региональным конфликтом.

    Эрдоган отметил, что «важно иметь ракеты для работы на разных высотах и чтобы они работали в гармонии».

    Президент добавил, что Турция строит объединенную систему «Стальной купол», объединяя разновысотные системы ПВО, сенсоры и системы радиоэлектронной борьбы собственного производства. Он подчеркнул, что успехи в развитии ракетного вооружения значительны, но пока недостаточны.

    Эрдоган также указал, что Турция ведет переговоры с партнерами по вопросу возможного возвращения в программу истребителя пятого поколения F-35. Он отметил, что Турция не отказывалась от проекта и считает исключение несправедливым шагом, несовместимым с союзническим духом. Президент уточнил, что по этому вопросу уже начались технические переговоры и выразил надежду на прогресс.

    Ранее Минобороны Турции запустило систему «Стальной купол» по всей стране.

    До этого Эрдоган заявил, что вопрос с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 для Анкары окончательно решен.

    Турция приняла решение создать собственную систему ПВО под названием «Стальной купол».

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    26 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о буферной зоне на границе с Украиной, процитировав слова президента Владимира Путина.

    Медведев на заседании генсовета «Единой России» заявил: «Где ступает нога русского солдата – то наше», напомнив, что слова принадлежат главе российского государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сегодня зона на границе считается буферной, однако «завтра уже не буферная». По его словам, из такой позиции будет исходить работа партии «Единая Россия» по этим вопросам.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской.

    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области.

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    26 июня 2025, 18:55 • Новости дня
    Американист оценил шансы «безумного коммуниста» на выборах мэра Нью-Йорка

    Дробницкий: Победа Мамдани на праймериз в Нью-Йорке усилила поляризацию Демпартии

    Американист оценил шансы «безумного коммуниста» на выборах мэра Нью-Йорка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Победа Зохрана Мамдани на праймериз в Нью-Йорке обнажила глубокий раскол в Демократической партии. 33-летний политик с угандийско-индийскими корнями, названный Дональдом Трампом «безумным коммунистом», имеет шансы возглавить город, если республиканцы не ужесточат контроль за голосованием, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. В случае успеха Мамдани станет первым мусульманином во главе Нью-Йорка.

    «Родители Зохрана – не беженцы: отец был ученым, мать – кинопродюсером. Он – классический образец современного либерализма, называющий себя демократическим социалистом и даже анархистом. В каком-то смысле Трамп может быть доволен таким исходом праймериз – это дает ему повод клеймить демократов как «радикальных левых сумасшедших», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Берни Сандерс поддержал Мамдани, заявив, что именно такие политики должны определять будущее Демпартии. Однако многие в Демпартии, включая окружение Барака Обамы, критикуют происходящее. Они обвиняют партийцев в том, что те своими руками вручают трампистам новые аргументы для критики. В итоге победа Мамдани лишь усиливает раскол в партии», – продолжает эксперт.

    Собеседник также напомнил, что две крупнейшие партии США сейчас находятся в поиске путей выхода из кризиса. «Например, внутри республиканцев идет борьба о будущем партии: она станет полностью «трамповской» под лозунгом MAGA или сохранит более традиционный курс. Точно так же победа Мамдани всколыхнула дебаты о сути Демпартии, особенно на фоне слияния миграционной повестки с радикально левой идеологией. Причем раскол прошел даже среди самих левых», – подчеркивает Дробницкий.

    «Возможно, этого бы не случилось, если бы демократы не были деморализованы после событий 2024 года – от замены Джо Байдена на Камалу Харрис до поражения на выборах. Партийное руководство оказалось не готово к такому повороту. Аналогичные процессы, кстати, уже происходили у республиканцев из-за кризиса партийного истеблишмента», – напоминает аналитик.

    «Таким образом Демпартия, похоже, вступает в эпоху трансформации, но она не гарантирует победу именно левому крылу внутри партии. А республиканцы и их спонсоры, вероятно, сделают ставку на умеренного кандидата вроде Рудольфа Джулиани, чтобы отбить Нью-Йорк. Также республиканцы могут выдвинуть против Мамдани либо опытного конгрессмена, либо медийную фигуру – например, телеведущего Джесси Воттерса», – прогнозирует политолог.

    «В итоге шансы Мамдани во многом зависят от тактики республиканцев. Например, они могут ужесточить контроль на участках, чтобы исключить голоса нелегальных мигрантов. Но если промедлят, победит демократ, который превратит пост мэра в политическую трибуну, а не в инструмент управления городом», – заключает Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что демократ Зохран Мамдани набрал достаточно голосов на праймериз мэра Нью-Йорка от Демократической партии, чтобы стать вероятным победителем выборов. 33-летний уроженец Уганды с индийскими корнями опередил Эндрю Куомо, бывшего губернатора штата, который пытался вернуться в политику после скандала, связанного с сексуальными домогательствами, пишет Sky News.

    Программа Мамдани включает, среди прочего, запуск бесплатных городских автобусов, открытие городских продуктовых магазинов за счет повышения налога на бизнес и богатых людей. Он также занял твердую пропалестинскую позицию, вызвав критику со стороны произраильских групп и сделав внешнюю политику центральным моментом в гонке за пост мэра Нью-Йорка, пишет Time.

    Успех Мамдани вызвал критику президента США Дональда Трампа. «Зохран Мамдани, стопроцентный коммунист-сумасшедший, только что выиграл праймериз демократов. Сейчас он на пути к тому, чтобы стать мэром. Радикальные левые у нас уже были, но это становится немного смешным. Он выглядит ужасно, его голос раздражает, он не очень умен», – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Стоит отметить, что сейчас полиция Нью-Йорка расследует угрозы в адрес Мамдани, включая сообщения с антимусульманскими высказываниями и угрозой взрыва автомобиля. При этом если он победит на выборах, то станет первым в истории Нью-Йорка мэром мусульманином.

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    26 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Армения потребовала от стран ОДКБ осудить Азербайджан

    Армения назвала условие для дальнейшей работы с ОДКБ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армения может принять «окончательное решение» относительно участия в ОДКБ, если страны-участницы, включая Россию, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах, сообщил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

    Костанян заявил: «Об ОДКБ мы не только намекаем, но и говорим прямым текстом, что так долго продолжаться не может. В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых говорилось годами после нападения на суверенные территории Республики Армения, то Армения примет окончательные решения», передает РИА «Новости».

    По словам Костаняна, Ереван самостоятельно определит момент для принятия таких решений. Он подчеркнул, что страна по-прежнему остается членом Евразийского экономического союза и продолжает расширять сотрудничество с Евросоюзом. В случае необходимости Армения примет соответствующие решения относительно своих отношений с этими интеграционными объединениями.

    В мае министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул важность вовлеченности Армении в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате. Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.

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    26 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России

    Коков: Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России

    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков отметил рост вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России.

    Иностранные спецслужбы и связанные с ними международные террористические организации все чаще используют мигрантов из стран Средней Азии для совершения диверсий и террористических атак в России, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

    По словам Кокова, «активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона».

    Также Коков отметил, что результаты анализа свидетельствуют – значительная часть выходцев из региона придерживаются радикальных религиозных взглядов, приобретенных на родине под влиянием исламистских проповедников. Он подчеркнул, что подобные тенденции создают дополнительные угрозы для безопасности России и требуют усиления контроля за миграцией и профилактики экстремизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области были задержаны семь выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

    В Керчи и Севастополе ФСБ задержала трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которые были подготовлены к диверсиям и шпионажу.

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице полиция задержала мигранта с бутылкой бензина, который пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима, при этом правоохранители считают, что его обманули сотрудники СБУ.

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    26 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны провели очередной обмен пленными на равных условиях, сообщили СМИ.

    Об очередном этапе обмена пленными между Россией и Украиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

    «Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», – заявил собеседник.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская сторона получила очередную группу военнослужащих ВС России в соответствии со стамбульскими договоренностями.

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    26 июня 2025, 13:19 • Новости дня
    Депортированные Россией украинцы застряли на границе с Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    До 40 граждан Украины, депортированных Россией, уже несколько дней не могут пересечь границу Грузии, с передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    Грузинская сторона тщательно проверяет их, посольство Украины в Грузии также требует оформления всех необходимых документов.

    Депортированные отбывали разные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях РФ.

    Волонтеры, которые оказывают помощь этим лицам на границе, утверждают, что те находятся в плохих, антисанитарных условиях.

    Не исключается, что численность ожидающих разрешение на въезд увеличится, так как Россия продолжает депортировать граждан Украины, говорят волонтеры.

    В последнее время Грузия ужесточила миграционные регуляции.

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