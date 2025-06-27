Верующие не дали задержать архиепископа в Армении

Силовики Армении не смогли задержать архиепископа из-за сопротивления верующих

Tекст: Александра Юдина

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, обвиняемого в публичных призывах к свержению конституционного строя, передает ТАСС.

Попытка задержания вызвала возмущение среди духовенства и верующих, которые стали препятствовать действиям силовиков и вступили с ними в потасовки.

Присутствующие на территории верующие пели церковные песни и молились. Трансляция событий велась на местных новостных порталах. Противостояние между верующими и силовиками продолжалось на протяжении дня.

Архиепископ Аджапахян заявил, что происходящее считает беззаконием, но не собирается прятаться и готов последовать за силовиками, если за ним пришли. Он также отметил, что не считает себя угрозой для государства, а саму угрозу, по его мнению, представляет руководство страны.

Католикос всех армян Гарегин Второй сообщил, что Аджапахян отправится в правоохранительные органы в сопровождении адвоката, после чего духовенство проведет заседание для определения дальнейших действий.

В пятницу силовики ворвались в здание Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри. Архиепископ Микаель Аджапахян заявил журналистам в Первопрестольном Эчмиадзине о своей готовности пойти с силовиками, пришедшими для его задержания.