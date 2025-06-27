27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.0 комментариев
Активисты Болгарии сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии
В центре Софии участники акции сняли сине-желтый флаг с фасада здания муниципального совета, выразив протест против внешней политики Болгарии, сообщил депутат от БСП Иван Петков.
Уточняется, что инициаторами выступили члены Болгарской социалистической партии и местные жители, передает РИА «Новости».
Петков подчеркнул, что с момента введения антироссийских санкций несколько муниципалитетов с правой политической ориентацией поднимали украинские флаги, однако жители выражают желание изменить эту ситуацию.
«Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества», – заявил он.
Он также сообщил, что 28 июня активисты планируют провести новый общенациональный протест против перехода Болгарии на евро. Среди организаторов названы Страхил Ангелов, Неделяко Неделяков, Николай Банев, Стефан Георгиев, Георги Димов и Симеон Миланов, которых Петков назвал достойными уважения за защиту национальных интересов.
Ранее президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать решение парламента о запрете референдума по вопросу вхождения страны в еврозону.
Напомним, тысячи болгар вышли на протесты против перехода страны на евро. Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе на евро с установлением переходного периода.
В Польше также сорвали украинский флаг со здания мэрии города Бяла-Подляска в знак протеста.