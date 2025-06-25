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    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    25 июня 2025, 23:59 • Новости дня

    Макрон на встрече с главой МАГАТЭ заявил о необходимости возобновить миссию в Иране

    Макрон: Миссия МАТАГЭ должна быть возобновлена в Иране ради общей безопасности

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что Франция «твердо придерживается принципов» агентства и верит в его роль для обеспечения ядерной безопасности.

    «Франция твердо стоит с МАГАТЭ, чья роль жизненно важна для ядерной безопасности. Необходимо срочно позволить агентству возобновить свою миссию в Иране», – подписал Макрон в соцсети Х фото с Гросси.

    Напомним, в среду депутаты парламента Ирана приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заедании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США и Израиля показали прямое и опаснейшее посягательство на авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов действия Ирана по отношению к МАГАТЭ назвал естественным развитием событий и не нашел ничего удивительно в решении властей исламской республики.

    25 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры фактически одобрили жесткую линию «Одинокого рейнджера» президента США Дональда Трампа, в том числе его принуждение Израиля к прекращению огня, сообщает The Economist.

    Европейские страны смирились с ролью Дональда Трампа как «Одинокого рейнджера» на мировой арене, пишет The Economist.

    По мнению издания, лидеры Британии, Франции и Германии приветствуют действия Трампа, который настоял на введении режима прекращения огня и приказал израильским ВВС прекратить удары в ответ на якобы нарушение этого перемирия со стороны Ирана.

    В материале подчеркивается, что Европа вынужденно принимает «дипломатию Одинокого рейнджера» Дональда Трампа, в отсутствие привычной поддержки в качестве «глобального полицейского».

    В материале отмечается, что европейские лидеры «тихо приветствуют» новую стратегию, несмотря на очевидную уязвимость и неспособность самостоятельно решать глобальные вызовы.

    Одинокий рейнджер (The Lone Ranger) – вымышленный персонаж, ставший одним из символов американской массовой культуры. Герой появился в американских вестернах как человек в маске, который сражается с преступностью на Диком Западе и не терпит несправедливости. Со временем Одинокий рейнджер превратился в настоящую культурную «икону» в США. Его образ был использован не только в радиопостановках и сериалах, но и во множестве фильмов, комиксов и других форм искусства.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    11 комментариев

    Дональд Трамп не информировал европейских лидеров о решении нанести удары по ядерным объектам Ирана до их начала.

    Президент США сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

    Президент США также потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по Ирану привел к репутационным последствиям для Трампа.


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    25 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    New York Times: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Утечка отчета Разведывательного управления министерства обороны США, появившаяся вскоре после приезда президента США Дональда Трампа в Нидерланды, поставила под сомнение его заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана, пишет The New York Times.

    По данным газеты, Трамп надеялся использовать саммит НАТО в Гааге для укрепления своего международного авторитета после атак на иранские ядерные объекты и объявления перемирия между Ираном и Израилем, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что автором доклада выступил Пентагон, который непосредственно координировал удары по Ирану.

    По мнению NYT, это существенно усилило удар по репутации американского президента. В итоге, как отмечает газета, оптимизм Трампа по поводу его роли в урегулировании конфликта был серьезно подорван.

    Сам Трамп назвал фейковыми те СМИ, что оспаривают его триумф в Иране.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 03:37 • Новости дня
    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана

    Пушков: Утечки о сохранности ядерной программы Ирана имеют две цели

    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.

    Пушков напоминает, что, согласно появившейся в западных СМИ утечке «совершенно секретного» доклада разведки США, ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали.

    «Возможно, это и так, но такие «утечки» случайными не бывают. У этой «утечки» может быть две цели: первая – дискредитировать Трампа и его политику (демократы в США сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану и ставят под сомнение их успешность), вторая – обосновать необходимость дальнейшей войны против Ирана, включая удары со стороны США», – написал сенатор в Telegram-канале.

    Пушков резюмирует замечанием о том, что когда в США происходят организованные утечки, это всегда кому-то и для чего-то нужно.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    11 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана, сообщил CNN.

    Президент США Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. В США также заявили, что уничтожили ядерную программу Ирана, и теперь Тегеран не способен создать ядерное оружие.

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    25 июня 2025, 06:58 • Новости дня
    NBC News сообщил о нехватке ключевых боеприпасов у Израиля
    NBC News сообщил о нехватке ключевых боеприпасов у Израиля
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне обострения отношений с США израильская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов, необходимых для ведения боевых действий, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

    У израильских вооруженных сил заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News и осведомленные источники. Особенно ощутимой стала нехватка боеприпасов, что вызывает обеспокоенность в военных кругах Израиля.

    Причиной сложившейся ситуации называют напряжение в отношениях между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. США традиционно являются одним из главных поставщиков вооружений для Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана. Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    25 июня 2025, 11:49 • Новости дня
    WSJ: Израильско-иранский конфликт усилил интерес Китая к «Силе Сибири – 2»
    WSJ: Израильско-иранский конфликт усилил интерес Китая к «Силе Сибири – 2»
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Интерес Китая к проекту трубопровода «Сила Сибири – 2» усилился из-за недавнего конфликта между Израилем и Ираном, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, китайские власти пересматривают свои взгляды на безопасность поставок энергоносителей из стран Ближнего Востока и рассматривают возможность ускорения реализации давно обсуждаемого проекта, передает The Wall Street Journal.

    «Сила Сибири – 2» долго оставалась предметом разногласий между Москвой и Пекином из-за условий ценообразования и вопросов собственности. Кроме того, Китай опасался чрезмерной зависимости от российского газа, но недавние события заставили Пекин задуматься об альтернативах поставкам из Персидского залива.

    По данным Rystad Energy, около 30% импорта газа Китай получает в виде СПГ из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив, чей статус как узкого морского прохода делает его уязвимым в условиях нестабильности. Эксперты отмечают, что конфликт в регионе показал Китаю, насколько важны стабильные поставки по суше.

    Аналитики подчеркивают, что Россия будет пытаться вывести этот вопрос на повестку дня во время визита президента Владимира Путина в Китай в сентябре. Однако даже при достижении соглашения на строительство потребуется не менее пяти лет. Основными препятствиями остаются разногласия по цене и по вопросу инвестиций, а также стремление Китая получить долю в проекте, на что Россия пока не соглашается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром поставил в Китай по газопроводу «Сила Сибири» первые 100 млрд кубометров газа.

    Вице-премьер Александр Новак отметил наличие положительных изменений по согласованию условий контракта между Россией и Китаем по проекту газопровода «Сила Сибири – 2».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самым страшным сценарием станет, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ.

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    25 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Bloomberg: Эрдоган уговаривает Макрона создать совместную систему ПРО
    Bloomberg: Эрдоган уговаривает Макрона создать совместную систему ПРО
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует на полях саммита НАТО призвать президента Франции Эммануэля Макрона согласиться на создание совместного производства европейской системы противоракетной обороны, пишет Bloomberg.

    По данным турецких официальных лиц, одобрение Макрона и разрешение на продажу системы SAMP/T производства Eurosam GIE могут ускорить планы Анкары по созданию собственного ракетного щита в течение двух-трех лет, передает Bloomberg.

    По информации издания, Турция давно добивается одобрения Франции на закупку европейских систем и рассчитывает получить зеленый свет для кооперации. В прошлом Эрдоган распорядился увеличить выпуск ракет средней и большой дальности на фоне конфликта Ирана и Израиля.

    Турецкие источники отмечают, что Эрдоган намерен убедить Макрона и других лидеров НАТО признать значимость Турции для безопасности Европы как второй по численности армии в альянсе и подчеркнуть важность неограниченного сотрудничества в оборонной сфере для повышения уровня сдерживания.

    Анкара стремится убедить западных союзников согласиться на совместное производство зенитных комплексов, что позволит укрепить национальную оборонную промышленность. Соглашение о разработке системы между Турцией и Eurosam было подписано в 2018 году. По словам турецких чиновников, Италия возражений против сделки не имеет.

    Ранее в западной прессе отмечалось, что ВСУ столкнулись с дефицитом ракет к системам SAMP-T и Crotale, поставленным из Италии и Франции. США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на системы противовоздушной обороны для Украины. Италия подтвердила отправку Киеву системы ПВО Samp-T в рамках девятого пакета военной помощи.

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    25 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Разведка Израиля: Ядерная программа Ирана отброшена на несколько лет назад
    Разведка Израиля: Ядерная программа Ирана отброшена на несколько лет назад
    @ Maxar Technologies/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии после недавних атак, пишет Times of Israel.

    Израильские удары и атаки США по объектам Ирана позволили отбросить развитие иранской ядерной программы на несколько лет, передает Times of Israel. Старший израильский чиновник сообщил, что хотя программа не уничтожена окончательно, достигнутый результат был бы невозможен путем переговоров с Тегераном.

    Он подчеркнул, что удары были оправданы, поскольку теперь у Ирана будет меньше возможностей для попыток обогатить уран. Отмечается, что удары нанесли ущерб не только ядерной, но и ракетной программе страны. По словам начальника Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира, «мы отбросили ядерный проект Ирана на годы, то же касается и ракетной программы».

    Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что «пока рано оценивать все последствия ударов», но Израиль смог устранить угрозу, которую представляла иранская программа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что Израиль «добился исторической победы», устранив две экзистенциальные угрозы: ядерное оружие и 20 тыс. баллистических ракет. Он добавил, что если Иран попытается восстановить программу, Израиль вновь примет решительные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утечка доклада о ситуации в Иране сорвала триумф Дональда Трампа на саммите НАТО. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США. Дональд Трамп продолжает убеждать общественность и сенаторов в полном разгроме иранской ядерной программы.

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    25 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

    Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Gili Eliyahu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Израиле наблюдается значительная нехватка боеприпасов для систем ПВО, а также ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Интенсивность боевых действий против Ирана оказалась крайне высокой даже для Тель-Авива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о нехватке у израильской армии ключевых видов вооружений и боеприпасов.

    «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

    «Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

    «Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

    «Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

    «Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

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    25 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Иран подтвердил гибель генерала Шадмани после ударов Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    В Иране официально сообщили о смерти генерала Али Шадмани, получившего тяжелые ранения в результате израильского авиаудара.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Али Шадмани, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что генерал скончался от тяжелых ран, полученных в результате удара Израиля. Подчеркивается, что речь идет об ударах, нанесенных на прошлой неделе.

    Пресс-служба израильской армии 17 июня объявила о ликвидации Шадмани в ходе ночного авиаудара по территории Ирана. Израиль подтвердил, что целью операции стал именно руководящий состав иранских вооруженных сил.

    Напомним мнение экспертов, что будет в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана.

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    25 июня 2025, 00:57 • Новости дня
    Россия представила обновленный проект резолюции по Ближнему Востоку

    Россия, КНР и Пакистан представили обновленный проект резолюции по Ближнему Востоку

    Tекст: Ирма Каплан

    Обновленный проект резолюции по эскалации на Ближнем Востоке, разработанный Россией, Китаем и Пакистаном, представлен членам Совета Безопасности ООН, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Сегодня мы предложили коллегам по совету обновленную с учетом развития событий редакцию, которая нацелена на то, чтобы обеспечить устойчивый характер прекращения огня и пригляд за его соблюдением со стороны Совета Безопасности через соответствующую отчетность генерального секретаря», – сказал дипломат во время выступления.

    Он отметил, что на Совете Безопасности лежит большая ответственность, так как он обязан принять необходимые меры для устойчивой деэскалации ситуации.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил журналистам о возможности переговоров с Ираном в ближайшее время.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия готова поддержать возможное установление перемирия между Ираном и Израилем, однако считает преждевременным делать выводы о его достижении.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему все стороны конфликта считают себя победителями.

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    25 июня 2025, 08:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал замечательной встречу с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал прошедшую 23 июня в Кремле встречу с президентом России Владимиром Путиным «замечательной», сообщает газета Al Araby Al Jadeed.

    В интервью газете Al Araby Al Jadeed Арагчи отметил, что Россия заняла «твердую позицию в отношении атак США и Израиля», он назвал встречу с Путиным «замечательной», передает ТАСС.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Ранее пресс-секретарь президента России подтверждал, что встреча с Аббасом Арагчи обсуждалась заранее и приобрела особую значимость после недавних событий.

    Арагчи заявлял, что на встрече с Владимиром Путиным были обсуждены дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран.

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    25 июня 2025, 03:20 • Новости дня
    CNN опроверг заявления Трампа об уничтожении ядерной программы Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Анализ нанесенного объектам Ирана ущерба и его влияния на ядерные амбиции республики продолжается и может измениться по мере поступления дополнительных разведданных, но первые выводы противоречат неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы назад, согласно предварительной оценке американской разведки, которой с CNN поделились несколько информаторов.

    «Оценка, о которой ранее не сообщалось, была подготовлена Разведывательным управлением Министерства обороны, подразделением разведки Пентагона. Она основана на оценке боевых повреждений, проведенной Центральным командованием США после американских ударов, сообщил один из источников», –  сообщает телеканал.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил в воскресенье, что ядерные амбиции Ирана «были сведены на нет», но двое людей, знакомых с его оценкой, сказали, что запасы обогащенного урана в Иране не были уничтожены.

    Один из собеседников сказал CNN, что центрифуги в основном «не повреждены».

    «Таким образом, по оценке Агентства, США приостановили их работу максимум на несколько месяцев», – добавил источник.

    Белый дом признал существование оценки, но заявил, что они с ней не согласны, уточнил телеканал.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что еще слишком рано оценивать последствия действий США для иранской ядерной программы.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. В США также заявили, что уничтожили ядерную программу Ирана, и теперь Тегеран не способен создать ядерное оружие.

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    25 июня 2025, 14:36 • Новости дня
    Вице-президент США Вэнс показал неприличный жест критикам

    Вице-президент США Вэнс публично показал средний палец либеральным оппонентам

    Вице-президент США Вэнс показал неприличный жест критикам
    @ Lauren Leigh Bacho/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Публичное выступление Джей Ди Вэнса в Огайо сопровождалось демонстрацией неприличного жеста в адрес противников его политической позиции.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время речи в Огайо, поддерживая сторонников Дональда Трампа, показал средний палец, сообщает РИА «Новости». Вэнс сделал это после комментариев о трудностях политической деятельности и критике либеральных оппонентов в Вашингтоне.

    «Я знаю, что быть политическим кандидатом – это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там – номер один», – заявил Вэнс и показал собравшимся средний палец.

    Он добавил, что многие его оппоненты, которых он описал как «розововолосых людей», используют этот жест, и выбрал воспринимать его как символ Вашингтона. Вэнс продолжал держать палец поднятым, подчеркивая свою позицию в противостоянии с либералами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка начать процедуру импичмента президента США провалилась из-за противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Действия Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в Конгрессе и спровоцировали дискуссию об импичменте. Конгресс ранее раскритиковал Трампа за удары по Ирану, а в администрации США возникли разногласия по поводу операции.

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    25 июня 2025, 05:57 • Новости дня
    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов

    Уиткофф: Восстановить ядерную программу Ирана после ударов США невозможно

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    Удары США по иранским ядерным объектам в минувшие выходные лишили республику возможности производить ядерное оружие, несмотря на сообщения СМИ об обратном, заявил во вторник Fox News спецпосланник американского президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

    «Все три из них имели большую часть, если не все, центрифуги поврежденными или уничтоженными таким образом, что для них будет практически невозможно возродить эту программу, по моему мнению и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы», – сказал Уиткофф.

    Он назвал сообщения СМИ, противоречащие утверждениям о том, что ядерные объекты Ирана были уничтожены, «совершенно нелепыми». Он также призвал привлечь к ответственности того, кто слил документы об оценке ущерба трех целевых объектов.

    «Утечка такого рода информации, какой бы она ни была, с какой бы стороны она ни вышла, возмутительна. Это измена. Поэтому это должно быть расследовано. И тот, кто это сделал, кто несет за это ответственность, должен быть привлечен к ответственности. Это может навредить жизням людей в будущем», – добавил американский дипломат.

    По словам Уиткоффа, удары по Ирану никогда не планировались как «вечная  война» и не велась как «война ради войны».

    «Это была война для достижения цели, которой, я думаю, большинство американцев должны быть очень, очень довольны. Могу вам сказать, что я участвовал в этих обсуждениях. Я наблюдал за нашим главнокомандующим. Он обладает этой сверхъестественной способностью точно понимать, когда нажать кнопку, а когда отступить. Он достиг своей цели, и на этом все закончилось», – сказал Уиткофф.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  Трамп продолжает убеждать скептиков, общественность, сенаторов и сторонников в полном разгроме ядерной программы Ирана, ради этого он разместил в своей соцсети Truth Social заявление главы Пентагона Пита Хегсета.

    Телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.

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    25 июня 2025, 05:42 • Новости дня
    Трамп добавил слова Хегсета для убедительности данных о разгроме программы Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп продолжает убеждать скептиков, общественность, сенаторов и сторонников в полном разгроме ядерной программы Ирана, ради этого он разместил в своей соцсети Truth Social заявление главы Пентагона Пита Хегсета.

    «Основываясь на всем, что мы видели, а я видел все, наша бомбардировка уничтожила способность Ирана создавать ядерное оружие. Последствия этих бомб погребены под горой обломков в Иране; поэтому любой, кто говорит, что бомбы не были разрушительными, просто пытается подорвать авторитет президента и успешную миссию», – заявил Хегсет.

    Позже Трамп повторил в социальных сетях сообщение о том, что «ядерные объекты в Иране полностью уничтожены» и раскритиковал новостные агентства, газеты и телеканалы, которые сообщили об отчете разведки, с которым якобы снова случилась «утечка» и омрачила триумф американского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

    Телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.


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